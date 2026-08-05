Perez Hilton, conocido por ser uno de los primeros blogueros de espectáculos, causó preocupación entre sus seguidores luego de que se diera a conocer que fue hospitalizado de emergencia en Florida.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, el comunicador se autolesionó frente a cientos de seguidores, por lo que fueron ellos quienes alertaron a las autoridades del condado de Miami-Dade.

¿Qué le pasó a Perez Hilton?, ¿por qué fue hospitalizado?

El martes 4 de agosto, Perez Hilton apareció en un directo de TikTok en el que comenzó a agredirse con un cuchillo hasta sangrar, mientras estaba desnudo; usuarios aseguran que este episodio duró cerca de 30 minutos y el famoso terminó envuelto en su propia sangre.

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Los espectadores, preocupados por la escena, llamaron a la policía para pedir ayuda. Agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade acudieron a su domicilio y lo encontraron solo, en medio de una crisis de salud mental.

Los oficiales explicaron que en situaciones de este tipo aplican técnicas de desescalada para reducir riesgos y evitar un desenlace fatal. Con apoyo del Cuerpo de Bomberos y profesionales de salud mental, trasladaron a Perez Hilton a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

Perez Hilton se quería quitar la vida durante transmisión en vivo ı Foto: Redes Sociales

Este incidente se suma algunos problemas de salud recientes que tuvo el bloguero. Por ejemplo, en marzo de este año, Perez Hilton fue hospitalizado en Las Vegas por una sepsis grave y en abril enfrentó una trombosis venosa profunda en la pierna derecha, que requirió cirugía así como varias semanas de recuperación.

A raíz de la noticia sobre la crisis de salud de Perez Hilton, miles de usuarios comentaron sus publicaciones en Instagram deseándole pronta recuperación y enviándole mensajes de apoyo:

“Orando por ti y tu familia”.

“Enviando oraciones y amor a ti, a tus hijos y a tu madre”.

“Eres amado, eres digno. Tómate más de 72 horas por favor y recibe un hospital ingresado en un lugar tranquilo con un gran terapeuta”.

“Espero que estés bien, Perez te deseo lo mejor”.

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