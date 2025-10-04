El multimillonario se casó con una chica sin hogar: ¿Dónde ver la serie completa?

El multimillonario se casó con una chica sin hogar

El multimillonario se casó con una chica sin hogar o The Billionaire Married a Homeless Girl es una serie en formato vertical que narra la historia de superación de Adele Moore y cómo encontró el amor verdadero cuando menos lo esperaba.

¿De qué trata El multimillonario se casó con una chica sin hogar?

Tras una aventura de una noche, Adele Moore queda embarazada y, aunque ella quiere tener al bebé, su padre la echa de casa, dejándola en la desprotección. Sin otro lugar a dónde ir, Adele se queda sin hogar.

A pesar de las difíciles circunstancias, Adele hace todo lo posible por criar a su hijo. Un día, el hijo de Adele, Brad Moore, se encuentra con el multimillonario Heston Deleon.

Por casualidad, el poderoso Heston descubre que Brad es su hijo e intenta localizarlo, pero pierde su rastro. A través de una serie de malentendidos, Adele y Heston vuelven a verse involucrados y retomarán su romance.

¿Dónde ver El multimillonario se casó con una chica sin hogar?

El multimillonario se casó con una chica sin hogar o The Billionaire Married a Homeless Girl es una producción que se encuentra disponible en ReelShort, una plataforma especializada en entretenimiento en formato vertical.

Sólo ingresa al sitio web oficial o a través de la app móvil de ReelShort, disponible para descargar en cualquier dispositivo, lo que permite verla en el momento que desees.

La plataforma ofrece acceso gratuito a los primeros 14 episodios. Sin embargo, para continuar con los 58 capítulos que conforman la trama completa, es necesario contar con una suscripción activa.

La serie se creó originalmente en inglés, sin embargo, en ReelShort se publicó una versión con subtítulos en español, por lo que sin problema podrás mirar El multimillonario se casó con una chica sin hogar.

Además, algunos episodios están disponibles sin costo en YouTube o TikTok. Te compartimos el link de los primeros 14 capítulos.

