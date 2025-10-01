Atardecer de Amor, ¿Dónde ver el drama chino completo?

La serie en formato vertical Atardecer de amor es un drama en el que una joven empleada por accidente queda embarazada del dueño de la empresa y deciden mantenerlo en secreto, sin saber que están de camino a enamorarse.

¿De qué trata Atardecer de Amor?

Atardecer de amor sigue la historia de Anita, una empleada del Grupo Owen que tras un incidente médico, fueron implantados en ella los espermatozoides del presidente de Grupo Owen, Diego.

Atardecer de amor ı Foto: Especial

De este modo, la joven quedó embarazada del patrón. La novia de Diego, Cristina, se acercó repetidamente a Anita para intentar convencerla de que renunciara al bebé, mientras que ella se negaba.

Por su parte, con el pasar del tiempo Diego descubrió durante una investigación privada el embarazo de Anita y le sugirió que simulara un aborto para engañar a todos.

Ante la abrumadora carga económica de las facturas médicas de su hermano, Anita aceptó ocultar tanto su embarazo como su matrimonio. A medida que compartían su vida cotidiana, también comenzaron a surgir sentimientos entre ellos.

¿Dónde ver Atardecer de Amor?

La serie cuenta con un total de 92 episodios que se encuentran disponibles a través de la plataforma de Goodshort. Puedes ver los primeros 10 capítulos de manera gratuita en el sitio web antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion u otros sitios por su nombre en ingles, Loving You At Sunset. Encontrarás la historia complete en formato de película.

Otras series

Juego de intercambio de parejas: Julia participa como reemplazo de última hora en un sensual programa de telerrealidad de citas para mayores de edad, llamado ”La Casa Donde Tienes Que Hacerlo". Ella, siendo una joven inocente, no está lista para este tipo de juego y menos porque en la casa, los compañeros de cama cambian cada noche y además, un contacto físico al día es obligatorio, sin excepciones.

De Cazafortunas a Su Amuleto de la Suerte: Tessa se casó un años atrás en un arreglo por contrato con el multimillonario Beckett, pero que sigue siendo virgen a pesar de ello. De este modo, cuando su abuela política le exige que le de un bebé, ella miente al asegurar que su esposo es impotente y que por ese motivo no pueden tener descendencia, buscando terminar con las esperanzas de un hijo.

Esta vez, no hay perdón: Lena decidió abandonar sus estudios para financiar el negocio. Sin embargo, en su fiesta de compromiso, el hombre la traicionó y entonces se casó con otra mujer. Después del engaño por parte de Vivian y estar a punto de perder su identidad, Lena decidió dejar ver su linaje verdadero. Con la ayuda de sus hermanos Sheeran, se vengó y recuperó su lugar como heredera.