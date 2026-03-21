Mi bebé tiene un padre mortal es una serie en formato vertical que se ha vuelto viral en redes sociales desde hace unas semanas. La historia sigue a Connor Reed y Scarlett Hayes, quienes deberán luchas para proteger a su hija.

Te contamos de qué trata la serie y dónde puedes verla.

¿De qué trata Mi bebé tiene un padre mortal?

Connor Reed, el traficante de armas más poderoso del mundo, salva a Scarlett Hayes, una chica millonaria, y pasa la noche con ella mientras está encubierto. Luego él desaparece y la joven no tiene idea de dónde encontrarlo.

Cuatro años más tarde, mientras Connor sigue escondido y pretende ser un chofer de camiones, Scarlett aparece con una niña, quien es hija suya también. Ahora él debe mantenerlas a ambas a salvo de las personas que quieren hacerles daño, pero sin revelar su verdadera identidad como un hombre millonario y poderoso.

Mi bebé tiene un padre mortal ı Foto: Especial

Mi bebé tiene un padre mortal, ¿dónde ver la serie?

Mi bebé tiene un padre mortal es una serie que forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque la serie fue originalmente grabada en idioma inglés, los usuarios pueden acceder a una versión doblada al español latino y con subtítulos.

Para disfrutar de los 74 episodios que conforman la historia de Mi bebé tiene un padre mortal es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros 10 capítulos.

Otra opción para disfrutar de la serie es YouTube, donde están disponibles algunos capítulos también en español.

Además, en TikTok puedes encontrar algunos capítulos, busca con el título Mi bebé tiene un padre mortal o El papá más millonario del mundo.

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