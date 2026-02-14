Enamorada de un granjero y padre soltero es una serie en formato vertical que ha cobrado popularidad en las últimas semanas. Conoce de qué trata y dónde puedes encontrar los capítulos que desarrollan la historia de Natalie y Rhett.

¿De qué trata Enamorada de un granjero y padre soltero?

Natalie es forzada por su abuela y su hermana a casarse con Rhett, un granjero viudo que cría solo a su hija Ellie, una niña que no habla. Pero la llegada de Natalie no es bien recibida, tanto Ellie como la vecina la rechazan por completo.

Con el tiempo, descubre que la vecina maltrata a la pequeña y, al defenderla, logra crear una tierna relación con ella. Aunque, medida que Natalie se adapta a su nueva vida, surgen nuevos conflictos; Ellie es acosada en la escuela y Natalie enfrenta tensiones que involucran tanto a su antigua familia como a la nueva.

Decidida a proteger lo que ha construido, Natalie jura defender el amor y la familia que le han costado tanto esfuerzo, convirtiéndose en un pilar para Rhett y Ellie en medio de las adversidades.

Enamorada de un granjero y padre soltero: ¿Dónde ver la serie de romance e intriga?

Enamorada de un granjero y padre soltero es una serie que forma parte del catálogo de la popular plataforma ReelShort, disponible tanto en su sitio web como mediante su aplicación gratuita para dispositivos móviles.

Aunque se trata de una serie originalmente grabada en inglés, los usuarios pueden acceder a una versión doblada al español.

Para disfrutar de los 83 episodios que conforman la historia de romance e intriga es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, ReelShort permite ver gratuitamente los primeros 10 capítulos.

Además, varios episodios han sido compartidos a través de plataformas como YouTube, pero por el momento se encuentran subtitulados en español con audio en inglés.

Otra opción es TikTok o Telegram, donde puedes encontrar fragmentos y capítulos completos de Enamorada de un granjero y padre soltero en el perfil de series27240 y el canal @sandy270324.

Otras historias que te pueden interesar:

El Doctor Que Marco Mi Destino: Juliana es una joven interna de medicina que vive una aventura de una sola noche con un hombre desconocido. Al cabo de un mes se da cuenta de que está embarazada y aquel hombre con el que vivió un romance fugaz resulta ser nada menos que su nuevo jefe, el doctor Batiz.

Amor al Límite: Kelly Jones era la esposa de un hombre que a pesar del tiempo que han pasado juntos, sigue siendo frío y distante con ella, aunque ella trata de afrontar las adversidades con una sonrisa, pues lo ama. En su cumpleaños, viaja al extranjero para estar con Eric y su hija, Sophia Brown, sin esperar una cruel traición. Con el corazón roto, Kelly finalmente lo abandona.