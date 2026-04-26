La segunda participación de Kim Shantal en el evento Supernova Génesis 2026 fue uno de los momentos más esperados de la noche por sus fans. La influencer y boxeadora de Tijuana, Baja California, sorprendió al público con una entrada llena de música y baile.

La exparticipante de La Granja VIP estuvo acompañada por el cantante Alan Arrieta y un grupo de bailarines que hicieron de su llegada al ring un verdadero show.

Así fue la entrada de Kim Shantal con Alan Arrieta en Supernova Génesis

Kim Shantal apareció durante su segunda pelea en el Supernova Génesis 2026 con una capa roja que cubría su atuendo de la pelea, mientras un grupo de bailarines vestidos de negro, algunos con gorra, la cargaba en alto.

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Al ritmo de la música interpretada en vivo por Alan Arrieta, los bailarines realizaron una coreografía que culminó con Kim uniéndose a ellos en algunos pasos. Finalmente, se quitó la capa para revelar su short rojo con detalles dorados, fiel a su estilo fashionista.

La entrada se volvió aún más especial cuando Bárbara de Regil la recibió en el ring de Supernova Génesis 2026, dándole la bienvenida con un gesto de apoyo.

Kim Shantal entra acompañada de Alan Arrieta a Supernova Génesis 2026 ı Foto: Supernova

La segunda pelea de Kim Shantal en Supernova Génesis 2026

Esta fue la segunda pelea de Kim Shantal en la velada, ya que de último momento se confirmó su enfrentamiento contra Milica. En esa ocasión, Kim no realizó una entrada elaborada como ésta.

Ari Geli, quien originalmente iba a pelear contra Milica, sí tuvo una entrada propia, lo que generó comentarios entre los asistentes sobre la diferencia en la preparación y la improvisación de último minuto.

¿Quién es Kim Shantal?

Kim Shantal es una creadora de contenido mexicana, originaria de Tijuana, Baja California, nacida en 1993, es reconocida por su participación en YouTube y redes sociales, donde comparte retos, lifestyle y entretenimiento. Además, hace unos meses fue parte del reality La Granja VIP.