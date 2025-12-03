El ex CEO de Miss Universo México, Rodrigo Goytortua Ortega, aseguró que la mexicana Fátima Bosch se llevaría la victoria en el certamen, días antes de la final. Recientemente señaló que la corona representó un “regalo” o una “compensación” vinculada a los intereses de Raúl Rocha, empresario que posee la mitad del concurso internacional de belleza.

Debido a sus polémicas declaraciones, en redes sociales internautas se preguntan quién es este hombre y porqué tiene información sobre Miss Universo; en La Razón, te contamos.

¿Quién es Rodrigo Goytortua, ex CEO de Miss Universo?

Rodrigo Goytortua Ortega es el ex CEO de Miss Universo México. Antes de vincularse al certamen de belleza, trabajó como actor y modelo, colaborando con varias agencias y marcas internacionales como Givenchy, Jean-Paul Gaultier y Calvin Klein.

Además, de acuerdo con información obtenida de sus redes sociales, cuenta con una amplia participación en concursos de belleza y fisicoculturismo.

Así mismo, Rodrigo Goytortua tiene un canal en YouTube en el que comparte contenidos relacionados con su trayectoria en el modelaje. Publica fragmentos de sus experiencias en pasarelas y campañas, además de mostrar sus rutinas de entrenamiento. También ofrece recomendaciones y tips de bienestar.

En la actualidad, Goytortua dirige una empresa enfocada en marketing y publicidad. En 2023, esta compañía lo llevó a colaborar con Raúl Rocha Cantú en una campaña vinculada a Miss Universo México para mejorar la imagen pública del empresario tras la tragedia ocurrida en el Casino Royale, donde un incendio provocado dejó más de 200 víctimas fatales.

Luego, como ya lo mencionamos, Rodrigo Goytortua fue CEO de la franquicia nacional del certamen Miss Universo, cargo desde el cual participó en la organización y representación del concurso en el país.

Tras dejar el cargo, el hombre ha denunciado diversas irregularidades dentro del certamen. Señaló incluso que la victoria de Fátima Bosch en Tailandia hace unas semanas, fue un “regalo” ligado a los intereses de Raúl Rocha Cantú, el regiomontano que es dueño de la mitad del concurso.

La tensión ha escalado a tal grado que, Rodrigo Goytortua declaró hace unos días haber recibido intimidaciones por parte de Rocha. Reveló que el empresario amenazó con hacerle daño a su hijo para presionarlo y que detenga sus acusaciones.

No obstante, el empresario Raúl Rocha Cantú negó tener una relación laboral con Goytortua.

¿Qué ha dicho Rodrigo Goytortua, ex CEO de Miss Universo, sobre Raúl Rocha y el triunfo de Fátima Bosch en Tailandia?

Previo a la final de Miss Universo 2025, Rodrigo Goytortua, exCEO de Miss Universo México, declaró en un programa de radio que la mexicana resultaría ganadora debido a supuestos intereses personales de Raúl Rocha Cantú. El también modelo explicó que durante su gestión fue testigo de diversas irregularidades dentro del certamen, lo que le permitió prever la coronación de Fátima Bosch.

Además, asegura que fue invitado a participar en un documental de HBO Max que saldrá en 2026 sobre Miss Universo.