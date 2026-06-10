Toñita dice que la confunden con Galilea Montijo: ‘A veces nos damos un aire’ | VIDEO

Toñita asegura que hay personas que la confunden con Galilea Montijo y aunque dijo que ella no cree que se parezcan tanto, mencionó que en ocasiones sí llegan a “darse un aire”, en referencia a cierta “apariencia similar”.

La cantante veracruzana es una de las figuras más recordadas de las antiguas generaciones del programa de canto La Academia; por otro lado, la conductora es una de las personalidades más destacadas de Televisa y en el entretenimiento.

¿Toñita y Galilea Montijo se parecen?

Toñita reaccionó a las comparaciones físicas que hacen sus propios seguidores entre ella y Galilea Montijo con unas declaraciones que llegaron más allá de sus redes sociales y generó comentarios diversos en las redes sociales.

Fue durante una transmisión en vivo en sus cuentas oficiales que la mujer abordó los comentarios sobre un supuesto parecido con la conductora. En ese sentido, detuvo su conversación para aclararlo finalmente.

“¿Por qué me dicen siempre que me parezco a Galilea? No me parezco A veces nos damos un aire, pero no, ella es muy bonita”, expresó de manera breve y honesta, “yo digo que no (al parecido)”, aseguró la artista.

La famosa aclaró que no considera que ella sea fea, pero que no se encuentra similar a la conductora. “A lo mejor (lo dicen) por morenas, bueno, no sé”, expresó. “Galilea, haznos un favor, dinos si me parezco a ti, yo digo que no”, reiteró.

📍 La cantante veracruzana TOÑITA asegura que siempre la confunden con GALILEA MONTIJO ‼️😳



"¿Por qué dicen siempre que me parezco a Galilea?" pic.twitter.com/66LZOXIGnv — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 10, 2026

Enseguida, en redes sociales se dividieron las opiniones, donde algunos aceptaban cierto parecido en el rostro y otros mencionaban que no era así. Algunas de las reacciones por el cuestionamiento de su Galilea Montijo y Toñita se parecen son:

“Dicen que todas las que se hacen cirugía en la cara se llegan a parecer“.

“Sí se dan un aire”.

“Si cierran los ojos, sí se parecen“.

“Se han de burlar y ella cree que es en serio”.

“Yo sí le veo un aire... pero Galilea y Toñita son como las versiones premium y remix una de la otra”.

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