¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el ojo? VIDEO desata críticas contra la conductora

Un video de Galilea Montijo ha desatado el escándalo, pues usuarios describen como “extraño” y “aterrador” por el momento en que uno de sus ojos luce fuera de lo normal.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo en el ojo?

El clip que circula habría sido tomado durante el programa Hoy, donde Galilea Montijo es conductora; en el mismo, la mujer aparece con un ojo visiblemente más grande que el otro y muchos aseguran que la cara paralizada.

👇🏼 GALILEA MONTIJO preocupa por extraño cambio en su rostro, después de someterse a un procedimiento estético de levantamiento de cejas 🫪🫪 pic.twitter.com/eXloZ47uvj — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) April 22, 2026

Hace unas semanas, la presentadora ya se había hecho viral por unas imágenes en las que lucía inflamada; ahora, culpan la apariencia anormal a secuelas de sus recientes arreglos estéticos.

Y es que se especula que la apariencia actual de la famosa es consecuencia de que se ha sometido hace poco a un levantamiento de cejas. Algunos de los comentarios que circulan sobre su imagen son:

“Parece que tiene la mitad de la cara paralizada”.

“Es muy notorio el ojo, se ve como hinchado, se ve raro, la pupila se le ve más oscura que la otra”.

“Le estiraron la cara y le quedó el ojo chueco”.

“Se le ven los ojos jalados como si no pudiera cerrarlos y hasta su nariz se ve jalada”.

Otras personas también señalan que supuestamente, a Galilea Montijo le cuesta trabajo hablar con claridad, por lo que adjudican el padecimiento con una posible parálisis facial.

En ese sentido, algunos teorizan que por un problema en la cara, la actriz se tiene que cubrir las orejas y parte de los ojos cuando está en el programa. Por ello, resurgió un video más en el que ella aparecía con un parche detrás de la oreja en el mismo lado del ojo.

Fue semanas atrás que criticaron duramente a Galilea por supuestas malas prácticas en operaciones estéticas. Ella negó los señalamientos y se limitó a mencionar que tuvo un levantamiento de cejas.

“A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías, esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, dijo. “Nunca estuve como las fotos que me pusieron, no sean gachos”, agregó Galilea Montijo.