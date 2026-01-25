Galilea Montijo podría lanzar su propio reality show; esto se sabe

Galilea Montijo, una de las conductoras más reconocidas de la televisión mexicana, estaría preparando un proyecto que promete dar mucho de qué hablar. Algunas versiones indican que la también modelo estaría a punto de lanzar su propio reality show.

Algunas filtraciones y videos detrás de cámaras que incluso ella misma ha compartido en sus redes han despertado rumores de que la estrella de Hoy abrirá las puertas de su vida privada en un formato similar al de Las Kardashian.

Aunque aún no existe confirmación oficial sobre el supuesto reality show de Galilea Montijo, las especulaciones han generado gran expectativa entre sus seguidores y la prensa de espectáculos.

El programa mostraría la vida cotidiana de Galilea Montijo, desde su rutina laboral hasta sus viajes y fiestas con amigos del medio artístico. SU familia tendría un papel central, incluyendo la presencia de su hijo y su pareja Isaac Moreno.

Además, se habla de que varios exintegrantes de La casa de los famosos México, con quienes mantiene una relación cercana, formarían parte de esta producción.

La influencer Chamonic, conocida por dar exclusivas, detalló en Instagram: “Galilea Montijo hoy hizo una fiesta ‘Galy Fest’, con varios de los participantes de LCDLFMX y amigos, pues les cuento que ha estado grabando partes de lo que será su docuserie, aunque me comentan que más que docuserie será un reality tipo Las Kardashian”.

Las sospechas del público aumentaron cuando en redes sociales aparecieron imágenes de la conductora de Hoy junto a su hijo en Acapulco, donde se aprecian claquetas, iluminación y personal de producción. Aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que la conductora estaría lista para mostrar su vida privada como nunca antes.

¿Dónde se podría ver el reality de Galilea Montijo?

De acuerdo con la creadora de contenido Chamonic, el reality de Galilea Montijo estaría destinado a transmitirse en la plataforma digital de Televisa, ViX. En sus redes sociales escribió: “Mostrará parte de su día a día, será transmitido por la plataforma digital de Televisa, o sea ViX. Cabe mencionar que varias figuras públicas estarán grabando también parte de esta docuserie, pues Televisa está apostando por su plataforma digital ViX”.

Sin embargo, hasta el momento no se ha revelado la fecha de estreno ni el número de episodios que tendría este programa sobre la vida de la conductora, pero se espera que el proyecto tenga un fuerte impacto en la audiencia, pues la originaria de Guadalajara es una de las figuras más queridas de la televisión.