Leonardo DiCaprio le negó una foto a Galilea Montijo: ‘Me rompió el corazón’

La conductora de televisión Galilea Montijo reveló que en una ocasión, tuvo una mala experiencia con Leonardo DiCaprio, uno de los actores más admirados de Hollywood. El momento no tardó en volverse viral en las redes sociales, donde muchos especularon sobre lo que ocurrió en el pasado.

Galiela Montijo recuerda cuando Leonardo DiCaprio le negó una foto

Fue en una reciente emisión de un programa que Galilea Montijo reveló que vivió un momento incómodo con Leonardo DiCaprio en un evento internacional, donde él la rechazó al momento en que ella le pidió tomarse una foto juntos.

¡Terrible!🤯 Galilea Montijo reveló uno de los momentos de decepción personal que ha vivido. El momento ocurrió durante la visita de Leonardo DiCaprio a la capital del país.📸 Según relató la presentadora, el actor la rechazó cuando ella intentó tomarse una fotografía con él.📷… pic.twitter.com/IdKUD2iRik — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 20, 2025

Él se encontraba junto con Benicio del Toro, saludó a la prensa y a sus seguidores, pero cuando ella trató de acercarse para pedirle una foto, recibió una respuesta inesperada que la decepcionó bastante,

“Estuvo de aquí a allá, muy cerca, y justo cuando me animé me aplicó la de ‘estoy en una llamada’. Lo vi con el celular en la mano y no quise insistir. Es Leonardo, puede hacer lo que quiera, pero sí me rompió el corazón”, admitió la famosa.

Para contrastar, la actriz admitió que Benicio del Toro mostró un trato amable con quienes se le acercaban: “Qué caballero, presentó su mezcal que se llama Perro Verde. Fue en un lugar precioso y al hombre le estaban pidiendo una foto una pareja y les dice: ‘Me permites, después de la señora con mucho gusto’ y fue como qué onda”, recordó.

Las redes sociales no detuvieron sus comentarios ante lo revelado por la famosa, pues muchos dudaron de la veracidad de la historia y otros criticaron al actor de Hollywood. Te dejamos algunas reacciones:

"Estuvo mal porque sea quien sea, ellos se vuelven famosos gracias a los fans".

“Galilea pensó que el mundo gira al su alrededor”.

“No le gusta México, lo ha dicho muchas veces”.

“¿Por qué tendría que tomarse una foto si él no quiere?"

El recuerdo del desplante que Leonardo DiCaprio le hizo a Galilea Montijo ocurre a raíz del estreno en cines de la nueva película del actor, Una Batalla Tras Otras, que estará disponible a partir del próximo 25 de septiembre.

“Esta película es una de sus películas más grandes, llenas de acción, divertidas, sinceras que creo que he hecho y es un honor ser parte de ella”, contó el actor en la alfombra roja.