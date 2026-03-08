Galilea Montijo asegura que fue invitada a la fiesta de XV de Mafer | VIDEO

Galilea Montijo asegura que fue invitada a la fiesta de XV de Mafer

Galilea Montijo fue una de las estrellas invitadas a la fiesta de XV años de Mafer, la famosa quinceañera de Tabasco, quien sorprendió a millones de personas con su lujosa celebración donde también estuvieron presentes algunas personalidades como Xavi o Belinda.

Galilea Montijo habla de la fiesta de XV en Tabasco

Tras su regreso a Ciudad de México, Galilea Montijo fue interceptada por reporteros para saber más sobre los XV años celebrados en Tabasco y los cuales han dejado muchas dudas como si es que la familia pagó para que tantas celebridades asistieran al evento.

¿Quién es Juan Carlos, empresario y papá de la quinceañera con fiesta llena de estrellas en Tabasco? ı Foto: IG antoniotizoc_fotografia

La presentadora de televisión se había hecho viral en las últimas horas por conducir el evento, lo que llevó a muchos a pensar que había sido contratada y se especuló sobre una cifra millonaria; sin embargo, ella asegura que fue invitada e incluso defendió a los padres de la cumpleañera.

“Fueron invitadazos. Súper artistas. Sí (los conozco), aparte son una familia muy linda el señor Juan Carlos, la señora Vicky son una familia preciosa”, expresó la famosa con cariño sobre los organizadores.

Cuando le preguntaron si le tocó trabajar, ella aclaró “yo fui como invitada de la familia y me dijeron ‘¿recibes a la Mafer?’ y yo con mucho gusto porque la temática era del MET Gala en un salón de fiestas. Estuvo tan bonita", expresó.

#EXCLUSIVA | "Fui como invitada de la familia" 😮 Galilea Montijo aseguró que la fiesta de XV años de Mafer que se hizo viral fue organizada por los padres de la cumpleañera que son personas trabajadoras. 👀



Con @Flor_Rubio en #FórmulaEspectacular. pic.twitter.com/Z4SnUn4Gch — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 8, 2026

La mujer también señaló que en redes sociales “siempre van a criticar” y hablar sobre eventos grandes, “pero nunca critican los esfuerzos que haces” o el trabajo, así dando a entender que la familia no debería enfrentar señalamientos.

Las palabras de Galilea Montijo no tardaron en causar reacciones en redes sociales por quienes parecían no creer en al versión de que ella asistió a los XV de Mafer en Tabasco como invitada del evento. Algunas reacciones fueron: