¿A qué se dedica Juan Carlos Guerrero, papá de Mafer de la fiesta viral de Tabasco?

Los XV años de Mafer en Villahermosa, Tabasco, han sido tema de conversación durante las últimas horas por la magnitud del evento. A través de plataformas como Instagram, X y TikTok se han difundido varios clips del fastuoso festejo, que incluyó a personalidades del espectáculo como Galilea Montijo, Belinda, J Balvin, Xavi, Pablo Montero y Matute.

Incluso el mismísimo Alfonso Waithsman estuvo presente, pues fue el encargado de maquillar a la quinceañera, a Galilea y a Belinda. En redes sociales se especula que la celebración habría costado más de un millón de dólares.

Además, de acuerdo con algunos videos que circulan en Internet, la influencer Priscila Escoto también estuvo presente en la lujosa fiesta de Mafer, aunque de manera virtual. Durante su participación, reveló que colaboró con el padre de la quinceañera para elegir un obsequio especial.

Según explicó, se trató de nada menos que “una bolsa de ensueño, una Birkin de Hermés”, una pieza icónica de la moda que se convirtió en uno de los regalos más comentados del evento por el costo.

La magnitud de la celebración convirtió a Juan Carlos Guerrero Rojas en tema de conversación nacional. Su papel como anfitrión de la fiesta más viral de los últimos años ha desatado muchas dudas sobre el origen de sus ingresos, así como de su identidad. En La Razón te contamos lo que se sabe de este hombre.

He visto pasar un montón de videos de unos Xv años de una niña llamada Mafer en Villa hermosa Tabasco, no mms, Galilea Montijo recibió a los invitados, Belinda le cantó las mañanitas, Xavi, Jbalvin, ¿alguien conoce al papá? Pregunto para que me adopte alv. pic.twitter.com/hYOaAQAsVe — SUGARITA MAGNETICA 💛✨ (@CarneDeAzucar) March 8, 2026

De acuerdo con información que circula en redes sociales, Juan Carlos Guerrero Rojas sería el padre de Mafer, la joven protagomista de la fiesta viral de Tabasco. Este hombre sería un empresario tabasqueño vinculado al sector energético.

Se especula que es propietario de Petroservicios Integrales México, una compañía que ha logrado posicionarse como proveedora de servicios para la industria petrolera. En 2023, la empresa obtuvo contratos significativos con Petróleos Mexicanos (Pemex), relacionados con actividades de exploración y perforación, por un monto que superó los 100 millones de dólares.

Además de su participación en la industria petrolera, Juan Carlos Guerrero ha sido señalado en medios locales por su capacidad de inversión en proyectos de gran escala como la exportación de cacao, lo que explicaría cómo pudo financiar una celebración de tal magnitud para su hija.