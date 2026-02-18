Filtran audio del contralmirante Fernando Guerrero, asesinado tras denunciar red de huachicol fiscal

Un audio difundido por Aristegui Noticias revela detalles de la reunión que sostuvo el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar con el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, antes de ser asesinado. En la grabación se documenta cómo el mando naval expuso una presunta red de huachicol fiscal operando desde aduanas marítimas.

Guerrero fue comisionado en enero de 2021 por la Secretaría de Marina para supervisar aduanas, en el contexto de la decisión del expresidente de asignar a las Fuerzas Armadas el control de estos puntos estratégicos para combatir la corrupción. Sin embargo, en menos de un año, el contralmirante detectó un esquema en el que mandos superiores intentaron involucrarlo mediante transferencias y entregas de efectivo.

Inicialmente, Guerrero creyó que los recursos estaban destinados a mejoras operativas. Después concluyó que se trataba de sobornos vinculados al contrabando de combustible, práctica conocida como huachicol fiscal, donde cargamentos se declaran como otras sustancias para evadir impuestos, generando ganancias millonarias.

En el audio, cuya autenticidad fue dada a conocer por Aristegui Noticias, se escucha a Ojeda Durán cuestionar al denunciante y exigirle un informe por escrito. El secretario planteó dos rutas: exponer toda la red sin importar consecuencias o resolver internamente con cambios de personal. En la conversación también participaron dos funcionarios navales no identificados.

O destapamos todo esto y me vale madre a mí quién caiga, porque yo no estoy metido en eso; o tratamos de cerrarlo aquí nosotros con el cambio de toda esta bola de cabrones, mandarlos a otros lugares José Rafael Ojeda Durán



Guerrero aseguró que uno de los implicados, Fernando Farías Laguna, le comentó que el alto mando ya había sido advertido en varias ocasiones sobre el esquema.

De igual forma en el audio se escucha la afirmación de que en caso de que ganará la entonces candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, “se los va a cargar la chingada” a los Farías, pues se encontraban a pocos días de la elección del 2024.

Hasta la fecha, la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra 14 personas, de las cuales 11 fueron detenidas.

Semanas después de aquella reunión, Guerrero fue reasignado a Puerto Chiapas. El 8 de noviembre, último día de licencia, fue asesinado a tiros por sujetos en motocicleta. La Secretaría de Marina afirmó al mismo medio que no cuenta con el audio y remitió las indagatorias a la FGR.

