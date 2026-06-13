Detienen en Veracruz a exfuncionario del SAT por presunto enriquecimiento ilícito

Por su presunta responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito, autoridades federales detuvieron Héctor “N”, identificado como exfuncionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Héctor “N” fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 11 de junio en el municipio de Xalapa, Veracruz.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, se cumplimentó la orden de aprehensión en un domicilio ubicado en la calle Juan Rodríguez Clara, colonia Felipe Carrillo Puerto; posteriormente, el detenido fue trasladado a la Ciudad de México, donde fue puesto a disposición de un juez federal en el Reclusorio Sur, localizado en la alcaldía Xochimilco, donde permanecerá en espera de la audiencia inicial.

Elementos de la @FGR_AIC cumplimentaron orden de aprehensión contra ex servidor público, por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito. De acuerdo con investigaciones, Héctor “N” entre 2011 y 2018 ocupó un cargo público en el propio SAT, donde posiblemente… pic.twitter.com/6kF5rJBjbF — FGR México (@FGRMexico) June 13, 2026

A respecto, la FGR detalló que, en colaboración con el SAT, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ubicaron a Héctor Taurino Landa Cabrera, quien se desempeñó como Administrador Central de Coordinación Estratégica de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) entre 2011 y 2018.

Landa Cabrera es acusado de presunto enriquecimiento ilícito por el incremento injustificado de su patrimonio; además, habría recibido un inmueble con valor superior a los 15 millones de pesos ubicado en Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, como pago de un contrato de prestación de servicios que, según las autoridades, no fue realizado.

Cae funcionario de Aduanas

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó la puesta a disposición a autoridades mexicanas de Carlos “N”, uno de sus funcionarios detenido por agentes de Estados Unidos.

En un comunicado conjunto, la ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron que la captura de Carlos “N” fue resultado de acciones de coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Cae funcionario de la ANAM ı Foto: X: @AduanasMx

Las autoridades precisaron que Carlos “N” es investigado por presuntas actividades de delincuencia organizada, por lo que se llevarán a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y determinar posibles responsabilidades.

“Se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho”, indicaron.

La ANAM destacó que mantiene colaboración con las autoridades dentro del marco jurídico vigente y reiteró, junto con la SSPC, su compromiso con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la legalidad en el servicio público.

La Agencia Nacional de Aduanas de México @AduanasMx y #SSPC ponen a disposición a funcionario sospechoso de hechos relacionados con delincuencia organizada. https://t.co/rUuKSTC4kb pic.twitter.com/HgVrDAy9bE — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) June 12, 2026

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Con información de Tania Gómez.

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