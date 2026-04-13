SAT designa a Jennifer Castillo Madrid como titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes

Jennifer Castillo Madrid será la nueva titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT.

Jennifer Krystel Castillo Madrid fue designada titular de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC), en sustitución de Armando Ramírez Sánchez, informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El organismo tributario precisó que Castillo Madrid asumirá el cargo a partir del próximo 1 de mayo, mientras que Ramírez Sánchez “continuará realizando otras tareas dentro de la institución”.

De acuerdo con el SAT, la Administración General de Grandes Contribuyentes es el área especializada “en los procesos de recaudación, auditoria, atención y vigilancia jurídica de Grandes Contribuyentes”, es decir, empresas que reportan ingresos anuales superiores a mil 500 millones de pesos.

TE RECOMENDAMOS: En beneficio de 28 mil 480 personas La CFE y el INPI firman convenio para avanzar en la electrificación de Sierra Tarahumara

¿Quién es Jennifer Krystel Castillo Madrid?

Jennifer Castillo Madrid es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), donde también cursó la maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación, ambos títulos con mención honorífica.

Es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Complementa su formación con diplomados en Contratos y Derecho Tributario, así como estudios en Finanzas y Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales. En 2022 concluyó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School.

Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector público. Entre 2008 y 2010 se desempeñó como directora Ejecutiva Jurídica y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Finanzas del entonces gobierno del Distrito Federal.

Posteriormente, de 2010 a 2012, ocupó la dirección general en la Oficialía Mayor del gobierno del Distrito Federal, donde también encabezó la Oficina de Información Pública.

Además, fue directora ejecutiva de Asuntos Jurídicos y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Educación del gobierno del Distrito Federal, así como asesora en el Senado de la República.

Posteriormente, de 2018 a 2024, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México.

Recientemente, Jennifer Krystel Castillo Madrid fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr