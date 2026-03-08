¿Quién es la mamá de la quinceañera de Tabasco que celebró sus XV años con Belinda y Galilea Montijo?

Las redes sociales estallaron este domingo tras hacerse virales los videos sobre la fiesta de XV años de Mafer, una joven de Tabasco que contó con presentaciones de lujo durante su celebración privada, pues contó con la aparición de Belinda, Xavi, Galilea Montijo y más.

El público estima los XV años de Mafer en más de un millón de pesos mexicanos, lo que ha sorprendido a millones y los ha puesto a cuestionarse sobre quiénes son los padres de la joven, quienes habrían podido costear una celebración de tal magnitud.

¿Quién es Juan Carlos, empresario y papá de la quinceañera con fiesta llena de estrellas en Tabasco? ı Foto: IG antoniotizoc_fotografia

¿Quién es la mamá de la quinceañera de Tabasco?

A pesar de que gran parte de la información se encuentra restringida, en redes sociales se comienza a especular sobre quién es la familia de la joven que celebró a lo grande su cumpleaños.

La celebración tuvo una alfombra roja donde incluso Galilea Montijo estaba presente y entrevistó brevemente a Mafer, quien llegaba en ese momento junto a su padre y lucía su vestido de quince años. Brevemente, Galilea mencionó que el hombre se llamaba Juan Carlos, sin dar apellidos.

Por este motivo, los Internautas han comenzado a especular sobre el padre de la chica. Algunos mencionan que es hija de Juan Carlos Tapia Vargas, un empresario hidalguense y director general de Construcciones Industriales Tapia. Otros dicen que sería Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario petrolero dueño de Grupo Energético de la Chontalpa S.A. de C.V.

Por este motivo, se desconoce con certeza quién sería la madre de la joven quinceañera, cuyo perfil es aún más discreto que el del resto de la familia.