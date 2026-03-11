¿Fotos de Galilea Montijo con el rostro hinchado son reales o IA?

El nombre de Galilea Montijo ha acaparado titulares y tendencias en redes sociales debido al nuevo aspecto que tiene su rostro.

La conductora del programa Hoy y referente del entretenimiento mexicano apareció en imágenes donde su cara parece hinchada, al grado de no poder abrir con naturalidad los ojos, mismas que generaron preocupación entre sus seguidores.

A sus 52 años, Montijo es una figura ampliamente reconocida en Televisa y en proyectos como La Casa de los Famosos México. Sin embargo, las recientes fotografías difundidas en redes sociales han abierto un debate sobre su apariencia física.

No obstante, se pone en duda la autenticidad de las imágenes; aquí te contamos si son reales o producto de la Inteligencia Artificial.

¿Son reales o IA? Fotos de Galilea Montijo con el rostro hinchado preocupan a los fans

En redes sociales circulan varias fotos que muestran a Galilea Montijo con un rostro visiblemente distinto al que sus seguidores estaban acostumbrados, pues luce hinchado, sobre todo en la zona de los pómulos y los ojos. Algunos usuarios señalaron que la conductora parecía haber pasado por un procedimiento estético, mientras que otros atribuyeron el cambio a un maquillaje poco favorecedor o a efectos de iluminación.

La controversia se intensificó porque, en la era de la Inteligencia Artificial, cada vez es más común que fotografías manipuladas o generadas por IA se confundan con capturas reales.

Fotos virales de Galilea Montijo ı Foto: IG @reinaveneenosa

La verdad es que las fotos de Galilea Montijo provienen de la transmisión del lunes del programa Hoy y de publicaciones en redes sociales, lo que confirma que no se trata de imágenes creadas por IA, sino de su estado físico actual.

Durante la emisión del programa, Galilea evitó ser el centro de atención. Sus intervenciones fueron mínimas y, de manera evidente, intentó mantener su melena larga cubriendo los costados de su rostro. Esa actitud no impidió que las imágenes se viralizaran en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a preguntarse qué le sucedía.

Tras la controversia, la conductora no apareció en el programa matutino el martes 10 de marzo, lo que encendió alarmas entre sus fans. Mientras tanto, Galilea Montijo no ha hecho declaraciones al respecto ni ha publicado mensajes en sus redes sociales aclarando su estado de salud.