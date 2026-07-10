El actor británico Micheal Ward es absuelto de cargos de violación y agresión sexual

Michael Ward llega al estreno de "Eddington", el 26 de junio de 2025, en el complejo teatral DGA de Los Ángeles.

El actor británico Micheal Ward fue absuelto este viernes de los cargos de violación y otros cargos en un tribunal de Londres por acusaciones de agresión sexual a una mujer, que habrían tenido lugar en la parte trasera del Mercedes de un amigo en 2023.

Ward, de 28 años, que protagonizó el drama criminal de Netflix Top Boy, sollozó después de que un jurado en el Tribunal de la Corona de Snaresbrook lo declarara no culpable de dos cargos de violación, dos cargos de agresión por penetración y uno de agresión sexual.

Micheal Ward ha aparecido en películas como Blue Story, The Book of Clarence y la sátira política estadounidense del año pasado Eddington, junto a Joaquín Phoenix y Pedro Pascal.

En 2020, ganó el premio Rising Star en los British Academy Film Awards, o BAFTA. Fue nominado a un BAFTA de interpretación por Empire of Light de Sam Mendes y a un premio BAFTA televisivo por la serie dirigida por Steve McQueen Small Axe.

El actor Micheal Ward negó los cargos y dijo que tenía “plena confianza” en que sería absuelto de los cargos. Declaró en el juicio que conoció a la mujer en una fiesta y que luego tuvieron relaciones sexuales consensuadas.

Además, dijo que, tras el encuentro en el auto, intercambiaron mensajes, y él envió un emoji sonriente con un corazón mientras ella le dijo que disfrutara el resto de la noche.

Cuando el intérprete fue arrestado, el pasado 18 de enero de 2023, él afirmó a la policía: “Niego la acusación de violación. Quiero dejar constancia de que tuvimos preliminares y sexo consentidos”.

El abogado defensor del histrión, Humzah Ilyas, dijo que Ward había puesto su vida en pausa durante más de tres años y estaba “deseando volver a hacer el trabajo que le apasiona”.

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