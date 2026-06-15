Detienen a estadounidense por presunto abuso de un menor en un balcón en Colombia

Un hombre estadounidense fue grabado mientras presuntamente abusaba de un menor de edad cuando se encontraba en el balcón de un edificio ubicado en Bogotá, Colombia; las personas que se encontraban en el lugar alertaron a las autoridades y fue detenido.

Un grupo de personas comenzó a gritarle a un hombre que se encontraba abusando de un menor de edad mientras se encontraba en el balcón de un edificio ubicado sobre la calle 106A con carrera 19A de Usaquén, al norte de Bogotá, Colombia.

Los vecinos grabaron el incidente y alertaron a la Policía Metropolitana de Bogotá sobre los hechos, por lo que este fue detenido y trasladado para realizar el proceso correspondiente.

🔵 A esta hora, la comunidad molesta, se concentra frente al edificio ubicado en el norte de Bogotá donde habría ocurrido el presunto abuso de un menor de edad.



En el lugar hace presencia un vehículo del Undmo, mientras el señalado responsable aún no ha salido del inmueble. pic.twitter.com/hddwkAgdvS — La FM (@lafm) June 14, 2026

Por medio de un video en el que brinda su testimonio de lo ocurrido, Vivian aseguró que al principio pensó que era un juego, pero al darse cuenta de que no se trataba de un juego comenzaron a gritar.

“Empezamos a gritar, había otra señora que también lo vió todo y empezamos a gritar. Le gritamos ‘abusador, abusador, suéltelo, qué le está haciendo’; el tipo seguía y eso hizo que más gente lo viera” compartió la ciudadana colombiana.

En otro video un hombre apuntó que al escuchar a las personas que estaban gritando fuera del edificio decidió constatar los hechos por cuenta propia “cuando miré efectivamente vi a una persona abusando de un niño, un hombre.”

#EnDesarrollo Este fue el momento en que la Policía saca al presunto agresor sexual de un menor de edad en la Calle 106A con Carrera 19 de Bogotá. Ya tres menores que estaban en el inmueble, junto a tras mujeres, habían sido evacuados previamente en una ambulancia. #Vocesysonidos pic.twitter.com/elDD5cuUDG — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 14, 2026

Autoridades informan sobre el estadounidense captado abusando de menor

Por medio de un video, el titular de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, César Restrepo informó que alrededor del mediodía del 14 de junio la comunidad alertó a la policía “sobre la ocurrencia de un adulto teniendo actos abusivos con un niño.”

Restrepo aseguró que la Policía Metropolitana de Bogotá, la Policía de Infancia y Adolescencia, y la Policía Civil actuaron de manera inmediata y acudieron al lugar de los hechos.

“El niño ha sido rescatado y enviado a un hospital para su valoración, y el adulto está en poder de la policía para verificación de identidad, antecedentes y las conductas realizadas. La Policía sigue trabajando en el caso” informó César Restrepo.

Por su parte, Migración Colombia rechazó el caso de violencia sexual presuntamente cometida en contra de un menor de edad por parte de un ciudadano estadounidense, e informaron los resultados de la investigación que realizaron por solicitud de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN).

“El extranjero ingresó al país el pasado 6 de junio por el Aeropuerto Internacional El Dorado, sin ninguna alerta o anotación, que impidieran su ingreso. Desde la entidad estamos atentos a cualquier requerimiento de las autoridades judiciales y policiales, en el marco de nuestras competencias, y reiteramos total disposición para colaborar con el desarrollo de las investigaciones” precisó la dependencia.

Migración Colombia rechaza de manera vehemente el caso de violencia sexual presuntamente cometido por un ciudadano estadounidense, contra un niño en un apartamento de la localidad de Usaquén, en Bogotá. — Migración Colombia (@MigracionCol) June 15, 2026

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.