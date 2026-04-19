Sin senos sí hay paraíso: ¿Quiénes eran los tres hombres que murieron en el set?

Sin senos sí hay paraíso: ¿Quiénes eran los tres muertos en el set?

El ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso ha generado indignación y luto en el entretenimiento colombiano, así como en las redes sociales donde el caso se hizo viral por lo impactante del caso.

Fue en la parte de este sábado 18 de abril que en Bogotá, un hombre irrumpió en el set y atacó a varias personas con un arma blanca. Primero terminó con la vida de uno de los involucrados, antes de que más personas se acercaran a él.

Ataque en el set de Sin senos sí hay paraíso deja tres muertos ı Foto: Especial

Y es que algunos miembros del equipo trataron de intervenir, pero por ello, dos personas más fueron heridas y el saldo incluyó a tres muertos, considerando también al atacante que perdió la vida durante la disputa.

¿Quiénes fueron las personas que murieron en el set de Sin senos sí hay paraíso?

La identidad del asesino se mantuvo privada de manera inicial, pero horas después, la Policía Metropolitana de Bogotá identificó al atacante como José Cubillos García, un joven de tan solo 23 años de edad.

Al parecer, ser reconocido fue un proceso más complicado de lo normal ya que el chico no portaba documentos de identidad ni su teléfono celular al momento del incidente.

Se sabe que José ya contaba con antecedentes recientes de violencia; dos días antes del ataque en el set, el joven había agredido a personal de seguridad de una escuela en el mismo sector donde ocurrió la tragedia.

🔵 Hombre con arma blanca asesinó a 2 personas que participaban en el rodaje de “#Sinsenossíhayparaíso” en el sector del Parque Nacional Oriental, localidad de Santa Fe, en #Bogotá en horas de la tarde de este sábado. En el trágico suceso, el agresor también resultó sin vida.… pic.twitter.com/aJdJmLvgBx — korraleja.co ® | Noticias Sincelejo (@Korraleja) April 19, 2026

Por otro lado, las dos víctimas del ataque fueron identificadas como integrantes de la producción. Nicolás Francisco Perdomo Corrales, tenía 18 años de edad y se desempeñaba como productor de transporte. Él fue la primera víctima del ataque.

“Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento mi Nico hermoso”, escribió sobre él la actriz Carolina Gaitán al hablar de la muerte del chico.

Henry Alberto Benavides Cárdenas tenía 45 años de edad y era el conductor del vehículo oficial de la producción, quien perdió la vida intentando ayudar a su compañero.