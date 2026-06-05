¿Quién es Marcelo Porcel? El empresario acusado de abuso

El empresario Marcelo Porcel ha sido señalado por el delito de abuso infantil, pues se dice que el sujeto habría aprovechado la edad de su hijo en la escuela Palermo Chico para abusar de al menos 10 compañeros del menor.

Fue procesado en abril del 2026 y permanece en investigación su caso, que lo señalaría como el autor penalmente responsable de los delitos de abuso cometido a menores de 13 años de edad.

EXTORSIÓN DESDE LA CÁRCEL: Marcelo Porcel está procesado por abuso sexual. El 18 de noviembre del año pasado, antes que se conociera, públicamente, la investigación en su contra, lo llamó un falso policía de la PFA. Lo extorsionó pidiéndole 20 mil dólares a cambio de no difundir… pic.twitter.com/SGy7kD7LFS — Rodrigo Alegre (@rodrialegre) April 16, 2026

Además, a Marcelo Porcel se le imputaron los delitos de corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. El empresario tiene prohibido salir de Argentina y se le embargó 112 millones de pesos.

A pesar de los graves delitos, el sujeto permanece en libertad. Las familiares de los menores presentaron al menos 10 denuncias en las que narraron encuentros en casas y oficinas, donde habría incitado a los adolescentes a consumir alcohol y participar en apuestas en línea.

¿Quién es Marcelo Porcel?

Marcelo Porcel es un hombre de 51 años de edad; el empresario es reconocido en el rubro inmobiliario y agropecuario. Tiene cuatro hijos y una trayectoria importante en los negocios.

Es hijo de Néstor Porcel, uno de los fundadores de Argencard, el primer sistema de tarjeta de crédito del país, creado en los años 60 por un grupo de comerciantes del barrio de Liniers.

@loremacielserajusticia 10 adolescentes denunciaron a Marcelo Porcel, un empresario, por presuntos abusos a chicos del entorno del colegio Palermo Chico, en hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024🚨 Te cuento como sigue el caso ▶️ #marceloporcel ♬ sonido original - LOREMACIEL

Además, figura como presidente de Campazu S.A., una compañía agrícola y ganadera con más de veinte años de actividad; la misma se dedica a la producción lechera bovina, cría e invernada de ganado, y cultivos de trigo, girasol, soja y maíz.

En el sector inmobiliario, Porcel participó del desarrollo de OH! Design District, un proyecto de 150.000 metros cuadrados en Nordelta sobre la ruta 27, orientado a locales comerciales y espacios abiertos.

El caso en contra de Marcelo Porcel se dio a conocer cuando en 2025, la denuncia generó alarma en la comunidad escolar y escaló rápidamente, pues en diciembre de 2025 se pidió su detención y en abril del 2026, una jueza dispuso el procesamiento.

En su teléfono, se encontraron fotografías de amigos de sus hijos desnudos, junto con mensajes que reforzaron las acusaciones, además de devastadoras declaraciones de familiares de las presuntas víctimas.

[AHORA] "Pensé que me agarraba un infarto": María, la mamá de dos menores que denunciaron a Marcelo Porcel, reveló que les hizo "masajes" que terminaron en "manoseos", porque se tenían que "'dejar tocar por un millonario para tener éxito'".



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