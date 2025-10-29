Revelan que Inés Gómez Mont se salvó de ser detenida junto a su esposo por esta razón

La conductora de televisión Inés Gómez Mont sigue en medio de la polémica, luego de que su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido por elemento de migración en Estados Unidos, teniendo orden de aprehensión en México.

Fue el periodista Luis Chaparro, quien reveló más detalles de la detención del esposo de la expresentadora de Ventaneando.

En un video, Luis Chaparro explicó que según sus cuentes, el ICE hizo la detención cuando el esposo de la conductora iba saliendo de una residencia en la que vivían en Florida. En ese momento Víctor Álvarez Puga iba saliendo de la vivienda en un automóvil Bentley de valor de 300 mil dólares.

Policía se iba a llevar a Inés Gómez Mont, pero se salvó

Según Luis Chaparro, una vez que Víctor Álvarez Puga fue detenido, los agentes de migración ingresaron a la vivienda para ir por Inés Gómez Mont, pero no se la llevaron, porque le otorgaron una consideración por sus hijos, ya que los menores son ciudadanos estadounidenses y si sus dos papás están detenidos se quedarían a cargo de los servicios infantiles de Estados Unidos.

Asimismo, el periodista mencionó que Inés Gómez Mont y su esposo fueron detenido por la autoridad migratoria porque se detectaron irregularidades en el proceso que ellos habían abierto, cuando pidiendo asilo y pretendían quedarse a vivir indefinidamente “engañando al sistema”.

Álvarez Puga fue detenido en septiembre de 2025 y está ingresado en el Centro de Procesamiento Krome North, si bien él fue detenido por migración, se prevé que el empresario sea deportado a México, en donde sí tiene una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero.

El empresario usaba comprobantes fiscales digitales por internet para encubrir operaciones falsas y así lavar dinero.

A Inés se le acusa de los mismo delitos, aunque ella ha emitido varios comunicados para desmentir que haya un caso armado en su contra.