Morita felicita a Don Memo por su cumpleaños y publica el recuerdo más tierno nunca antes visto (FOTO)

Gilberto Mora volvió a demostrar la enorme admiración que siente por Guillermo Ochoa. El joven mediocampista de apenas 17 años, quien fue una de las grandes revelaciones de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, aprovechó el cumpleaños número 42 del histórico guardameta para dedicarle un emotivo mensaje acompañado de una fotografía que rápidamente enterneció a los aficionados.

El futbolista de Xolos de Tijuana compartió una imagen tomada varios años atrás, cuando todavía era un niño y posaba junto a Ochoa, dejando en evidencia el paso del tiempo entre dos generaciones del futbol mexicano.

La publicación estuvo acompañada de un sencillo mensaje de felicitación para el exportero nacional, quien recientemente anunció su retiro del futbol profesional tras concluir su participación con el Tricolor en la Copa del Mundo.

La felicitación de Gilberto Mora a Guillermo Ochoa por su cumpleaños.🇲🇽🥹 pic.twitter.com/LYj1rjN2ZU — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 13, 2026

Mora reconoce el legado de Memo Ochoa

La imagen compartida por Gilberto Mora fue interpretada como una muestra del enorme respeto que existe hacia Memo Ochoa, considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de la Selección Mexicana.

Durante el Mundial 2026, ambos coincidieron en la concentración nacional, aunque en momentos completamente distintos de sus carreras. Mientras Ochoa disputó sus últimos minutos como seleccionado en el cierre de una trayectoria histórica, Mora comenzaba a escribir la suya al convertirse en uno de los jugadores más jóvenes en representar a México en una Copa del Mundo.

El mediocampista fue una de las grandes sorpresas del torneo gracias a su personalidad, talento y madurez dentro del terreno de juego, cualidades que lo colocan como una de las principales apuestas del futbol mexicano para el futuro.

🥹🇲🇽 Hace unos días, Gil Mora defendía los colores de México en unos octavos de final de Copa del Mundo. Hoy celebra otro triunfo: se graduó de la preparatoria. 🎓



Y ahí estuvo Memo Ochoa para felicitarlo, demostrando que el legado de un grande no solo se construye bajo los tres… pic.twitter.com/nDZUDlIPr0 — Gurú Político (@guruchuirer) July 9, 2026

Dos generaciones que representan el presente y futuro del Tri

La publicación también simboliza el relevo generacional que vive la Selección Mexicana. Memo Ochoa dejó el futbol profesional después de una carrera que incluyó seis Copas del Mundo, múltiples títulos internacionales y un legado que marcó a varias generaciones de futbolistas.

Por su parte, Gilberto Mora comienza a consolidarse como uno de los nuevos referentes del Tricolor. Su actuación en el Mundial 2026 despertó el interés de clubes europeos y confirmó que México cuenta con una nueva joya para los próximos años.

La felicitación del joven futbolista no pasó desapercibida entre los aficionados, quienes destacaron el respeto que Mora mostró hacia uno de los máximos ídolos del futbol nacional y celebraron el simbólico encuentro entre el pasado y el futuro de la Selección Mexicana.

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