Aldo Rendón da detalles del encierro antes de La Casa de los Famosos México 2026

Aldo Rendón es uno de los participantes que conforman la nueva temporada de La Casa de los Famosos México 2026, quien compartió en redes sociales algunos detalles sobre el encierro al que son sometidos los participantes del reality show un par de días antes del inicio del programa.

El estilista de celebridades ha destacado en las redes sociales gracias a su personalidad espontánea y sin filtros, pues no teme opinar y hasta criticar a grandes figuras del entretenimiento, por lo que promete tener una participación explosiva en el programa.

Muchas personas no conocen cómo son los días de aislamiento que enfrentan las personalidades antes de ingresar a La Casa de los Famosos México 2026. Sin embargo, Aldo Rendón dio varios detalles del proceso en el que buscan comenzar a aclimatar a los famosos al encierro que algunos vivirán hasta por 10 semanas.

A través de su canal de WhatsApp, el gurú de moda publicó un video en el que anunciaba que a partir del jueves 23 de julio, empezaría con el aislamiento de todos los participantes del programa. Él contó que lo recogerían de su casa a un hotel donde permanecerá por varios días.

“Estoy ya a nada, con un pie adentro de ‘la será tu cárcel y nunca saldrás’”, dijo con el humor que lo caracteriza, en referencia a la popular canción ‘Tu cárcel’ de Marco Antonio Solís ‘El Buki’.

El experto en imagen dudó en dar mayores detalles sobre el tema, pues comentó que no sabía hasta dónde podía hablar. “El jueves me encierran, pasan por mí al mediodía y me llevan al hotel… ¡Ay, a lo mejor no debo de decir estas cosas y se me va a caer el contrato, pero no creo! No he empacado, es lo más importante. No he empacado, no he empacado (...), es que son muchos pendientes”, declaró.

Señaló: “No saben por todas las emociones que he pasado: lloro, grito, me enojo, me río…Estoy emocionado, nervioso, no sé… hace cuenta una mezcla entre menopausia y menstruación y… negación, pero, dentro de todo eso, (hay) mucha felicidad y emoción”.

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