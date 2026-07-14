Aldo Rendón desata polémica antes de entrar a LCDLF: arremete contra Lionel Messi por su forma de vestir (VIDEO)

El próximo integrante de La Casa de los Famosos México comenzó a generar controversia antes de su estreno.

El reconocido stylist mexicano Aldo Rendón volvió a generar conversación en redes sociales luego de lanzar una contundente crítica al estilo de vestir de Lionel Messi, a quien calificó sin rodeos como “horrendo”. Las declaraciones surgieron pocos días antes de su ingreso a La Casa de los Famosos México, donde promete convertirse en uno de los participantes más polémicos.

Durante una dinámica para TUDN, Rendón analizó los atuendos de distintas figuras del futbol internacional, entre ellas Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham y el propio Lionel Messi. Sin embargo, fue el capitán argentino quien recibió la evaluación más severa.

“Messi siempre se viste horrible”, asegura Aldo Rendón

Al observar una fotografía del campeón del mundo con un conjunto compuesto por playera y chaleco blancos, pantalón de mezclilla ajustado y roto, además de tenis blancos, Rendón no ocultó su opinión.

"Messi siempre se viste horrible“, afirmó el especialista en imagen, antes de explicar que el problema no era únicamente el pantalón roto, sino el conjunto completo.

“Ya cuando se compran esos jeans skinny y rotos, los tenis y todo embarrado... ¡horrendo!“, comentó entre risas, dejando claro que el estilo casual del futbolista argentino está muy lejos de sus preferencias en materia de moda.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a viralizarse y provocaron una ola de comentarios entre aficionados, algunos respaldando la opinión del stylist y otros defendiendo la sencillez que caracteriza al futbolista.

La polémica llega antes de La Casa de los Famosos México

La crítica también sirvió como antesala para la participación de Aldo Rendón en la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, cuyo estreno está programado para el próximo 26 de julio.

El experto en moda es conocido por su personalidad directa y por trabajar con diversas celebridades del espectáculo mexicano, por lo que muchos consideran que su carácter podría convertirlo en uno de los participantes más explosivos del reality.

Con este comentario sobre Lionel Messi, Rendón dejó claro que no tiene problema en expresar sus opiniones, incluso cuando se trata de una de las máximas figuras del deporte mundial. Mientras algunos consideran exagerada su postura, otros creen que simplemente ofreció una valoración desde el punto de vista de la moda, un terreno en el que ha construido su carrera.

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