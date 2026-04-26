El reguetonero puertorriqueño Ozuna encendió la Arena CDMX durante el Supernova Génesis 2026, este domingo.

Ante más de 20 mil asistentes y miles de espectadores vía Netflix, el reguetonero demostró por qué sigue siendo uno de los artistas más influyentes del género urbano. Su presentación estuvo llena de baile, canto y mucha nostalgia, pues interpretó éxitos de 2017 y 2018 que hoy se han vuelto clásicos.

En La Razón de México te contamos cómo se vivió la segunda presentación musical de la noche.

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Así fue la presentación de Ozuna en Supernova Génesis 2026

Ozuna le puso sabor tropical al Supernova Génesis 2026. El cantante inició su presentación en la Arena CDMX con la canción “Baila, Baila, Baila“, mientras la atmósfera se iluminaba de azul, combinando con la chamarra del mismo tono que usó.

Luego, el puertorriqueño generó nostalgia entre sus fans al interpretar “Se Preparó”, un clásico que se estrenó hace casi 10 años, en 2017. Y continuó con “Dile Que Tú Me Quieres”, que puso a cantar con emoción al público.

Por supuesto, “Criminal”, su colaboración con Natti Natasha, no podía faltar. Ozuna puso a bailar a los 20 mil asistentes de la Arena CDMX y a los otros miles que sintonizaron el show del reguetonero a través de la plataforma Netflix.

El intérprete también deleitó a sus fans con “Me Niego”, una canción de la banda mexicana Reik que fue remixeó con Wisin en 2018.

“El Farsante”, fue otro de los temas que sonó en Supernova Génesis 2026. La voz del público resaltó con fuerza en la interpretación de Ozuna, quien para este momento ya se había quitado la chamarra azul y lucía sus tatuajes con una camiseta de tirantes blanca.

Ozuna en el Supernova Génesis 2026 ı Foto: Supernova

Para cerrar con toda la energía, el reguetonero levantó los ánimos con "Taki Taki”, una colaboración lanzada con Selena Gomez y Cardi B en 2018. Ozuna cantó mientras algunas bailarinas danzaban a ritmo de este éxito y las flamas iluminaban el escenario.

Esta fue la segunda presentación musical de la noche. La primera estuvo a cargo del cantante de corridos tumbados Óscar Maydon. El último acto será el de Carin León, uno de los más esperados de la noche.