¿Por qué Kim Shantal asistió a los MTV VMAs 2026?

Kim Shantal en la alfombra roja de los MTV VMAs 2026.

Kim Shantal sorprendió a más de una persona al aparecer en la alfombra roja de los MTV VMAs 2026 este domingo 28 de septiembre. La famosa apareció con un vestido de latex color negro, guantes largos y el cabello peinado al estilo ‘wet look’.

Su aparición sorprendió al público mexicano y quienes la conocen por su carrera como creadora de contenido y en programas como La Mansión VIP o Supernova 2026.

Kim Shantal en la alfombra de los VMAs 2026🫦#VMAs pic.twitter.com/14tjN5P9oO — nacho con O (@NachoConO) September 27, 2026

Y es que muchos se preguntaron qué hacía Kim Shantal en un evento internacional que celebra lo mejor de la música y que este año, contó con la participación de estrellas como Taylor Swift o Madonna.

¿Por qué Kim Shantal fue a los VMAs?

La famosa asistió y desfiló por la alfombra roja de los MTV Video Music Awards como una invitada especial para representar a México, desfilando entre grandes estrellas internacionales.

Durante su paso por la alfombra, conversó con medios como ¡HOLA! y MTV Latinoamérica, donde compartió su emoción por asistir al evento y su admiración por figuras como Madonna.

Asimismo, detalló que su intención es dejar de lado los programas de telerrealidad y explorar una etapa musical y actoral. “Después del décimo reality ya estoy en otra etapa de mi vida, quiero actuar y sacar música, jugar un poco con la Kim Shantal DJ, pero de mí pueden esperar lo que sea”, aseguró a Hola!.

Si bien muchos cuestionaban la aparición de Shantal en los MTV VMAs al señalar que no se dedica a la música directamente, cabe mencionar que no fue la única influencer invitada al evento, aunque en esta ocasión resaltó por ser mexiciana.

Por otro lado, sus seguidores y diversos sectores celebraron su presencia como un logro para los creadores de contenido digitales y la representación mexicana en escenarios globales de la música.

Alfunas reacciones por la aparición de Kim Shantal en los VMAs fueron:

“Mi alma, ¿qué hace ella allí?“

“Qué potra”.

“Nadie la conocía y solo dos flash”.

“Hasta donde llegó el “cuatro abrazaos y un café”, LOBAAAAAA".

“Ay oraaaaa ni que fueran los Eliot awards JAJAJAJA”.

“Kim Shantal pisando los VMAs antes que Kenia Os”.

“El concepto de tener a Taylor Swift y a Kim Shantal en el mismo lugar”.

¿Quieres saber más?

MTV VMAs 2026: Conoce a todos los ganadores de los premios

MTV VMAs, la noche de Taylor Swift y Madonna

Taylor Swift anuncia su nuevo sencillo ‘Patient Zero’, ¿Cuándo sale y qué se sabe de la canción?

MTV VMAs 2026: Taylor Swift, Lisa, Tyla y los mejores looks de la alfombra roja