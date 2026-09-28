MTV VMAs 2026: Conoce a todos los ganadores de los premios

Este domingo 25 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición de los MTV VMAs 2026. Madonna y Taylor Swift se convirtieron en las grandes ganadoras de la velada tras ser las artistas con más nominaciones. Aquí te compartimos la lista completa de ganadores.
Lista completa de ganadores de los VMAS 2026
Video del Año
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM” starring Yung Lean
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “Tears”
- GANADORA: Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Artista del Año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- GANADORA: Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del Año
- GANADOR: BTS – “Swim”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden”
- Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- Olivia Dean – “Man I Need”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”
Mejor Artista Nuevo
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- GANADORA: Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor Colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – “Chains & Whips”
- French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me”
- GANADORAS: Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
- Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part”
Mejor Pop
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Charli xcx – “SS26”
- GANADORA: LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo – “drop dead”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Hip-Hop
- GANADORA: Cardi B feat. Kehlani – “Safe”
- Don Toliver – “E85”
- Drake – “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion – “LOVER GIRL”
- Travis Scott – “DUMBO”
- Tyler, The Creator- “SUGAR ON MY TONGUE”
Mejor R&B
- GANADOR: Bruno Mars – “I Just Might”
- Chris Brown – “It Depends/Obvious”
- Dave & Tems – “Raindance”
- Justin Bieber – “YUKON”
- Kehlani – “Folded”
- Mariah the Scientist & Kali Uchis – “Is It a Crime”
Mejor Alternativo
- Geese – “Taxes”
- mgk & Fred Durst – “FIX UR FACE”
- Noah Kahan – “The Great Divide”
- GANADORA: Olivia Rodrigo – “the cure”
- SOMBR – “Homewrecker”
- Tame Impala – “Dracula”
- twenty one pilots – “Drag Path”
Mejor Dance
- Bebe Rexha & Faithless – “New Religion”
- Harry Styles – “Aperture”
- Lady Gaga & Doechii – “RUNAWAY”
- GANADORA: Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”
- Slayyyter – “DANCE…”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
Mejor Latin
- Anitta & Shakira – “Choka Choka”
- GANADOR: Bad Bunny – “NUEVAYoL”
- Fuerza Regida – “TU SANCHO”
- KAROL G – “Papasito”
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – “LA VILLA”
- Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”
Mejor K-Pop
- BLACKPINK – “JUMP”
- GANADOR: BTS – “SWIM”
- CORTIS – “REDRED”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) – “SPAGHETTI”
- LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
Mejor Country
- GANADORA: Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- Kacey Musgraves – “Dry Spell”
- Lainey Wilson – “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs – “Back in the Saddle”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Stella Lefty – “Boston”
- Tucker Wetmore – “Brunette”
Mejor Dirección
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- GANADORA: Taylor Swift – “Opalite”
Mejor Dirección de Arte
- Charli xcx – “SS26”
- Lady Gaga & Doechii – “RUNAWAY”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- GANADORA: PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”
- SOMBR – “My Body Isn’t Ready”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Cinematografía
- A$AP Rocky – “PUNK ROCKY”
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
- GANADORA: Madonna – “Confessions II – The Film”
- Shaboozey – “Cowgirl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Edición
- Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- Bruno Mars – “I Just Might”
- LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- GANADORA: Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor coreografía
- GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”
- Harry Styles – “Dance No More”
- KATSEYE – “PINKY UP”
- GANADORA: Madonna – “Confessions II – The Film”
- Tate McRae – “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejores Efectos Visuales
- GANADORA: Ariana Grande – “hate that i made you love me”
- JISOO X ZAYN – “Eyes Closed”
- Madonna – “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”
- RAYE ft. Hans Zimmer – “Click Clack Symphony.”
- Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”
Mejor Grupo
- BLACKPINK
- GANADOR: BTS
- CORTIS
- FLO
- Fuerza Regida
- Geese
- KATSEYE
- Twenty One Pilots
Mejor Video de Formato Largo
- Charli xcx – Music, Fashion, Film
- Ella Langley – Choosin’ Texas
- GENER8ION – STORM starring Yung Lean
- GANADORA: Madonna – Confessions II – The Film
Mejor Álbum
- Drake – ICEMAN
- GANADORA: Madonna – Confessions II
- Olivia Dean – The Art of Loving
- Olivia Rodrigo – you seem pretty sad for a girl so in love
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Canción del Verano
- GANADORA: Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”
- Bruno Mars – “Risk It All”
- Charli xcx – “Camera”
- Ella Langley – “Choosin’ Texas”
- KATSEYE – “Hootie Frutti”
- Latto ft. Doja Cat – “Okayyy”
- Morgan Wallen – “Been By Now”
- Olivia Dean – “So Easy (To Fall in Love)”
- Olivia Rodrigo – “Stupid Song”
- Sabrina Carpenter – “House Tour”
- Slayyyter – “Brand New Chanel$”
- sombr – “Homewrecker”
- Stella Lefty – “Boston”
- Tame Impala & JENNIE – “Dracula”
- Taylor Swift – “I Knew It, I Knew You”
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