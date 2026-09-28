MTV VMAs 2026: Conoce a todos los ganadores de los premios

Este domingo 25 de septiembre se llevó a cabo una nueva edición de los MTV VMAs 2026. Madonna y Taylor Swift se convirtieron en las grandes ganadoras de la velada tras ser las artistas con más nominaciones. Aquí te compartimos la lista completa de ganadores.

Lista completa de ganadores de los VMAS 2026

Video del Año

Ariana Grande – “hate that i made you love me”

Bruno Mars – “I Just Might”

GENER8ION – “STORM” starring Yung Lean

Madonna – “Confessions II – The Film”

Sabrina Carpenter – “Tears”

GANADORA: Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

#BREAKING 🇺🇸: Taylor Swift just made MTV VMA history. 🏆



33 career wins. The most ever — surpassing Beyoncé.



But her biggest moment came when she dedicated her latest award to the late Dolly Parton, calling her “the ultimate showgirl.” pic.twitter.com/tARq98J2LL — Silent Observer (@YousufPash69914) September 28, 2026

Artista del Año

Ariana Grande

Bruno Mars

GANADORA: Madonna

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Canción del Año

GANADOR: BTS – “Swim”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – “Golden”

Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”

Olivia Dean – “Man I Need”

PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”

RAYE – “WHERE IS MY HUSBAND!”

Mejor Artista Nuevo

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

GANADORA: Sienna Spiro

Stella Lefty

Mejor Colaboración

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – “Chains & Whips”

French Montana x Max B – “Ever Since U Left Me”

GANADORAS: Madonna & Sabrina Carpenter – “Bring Your Love”

PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”

Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”

Teyana Taylor & Lucky Daye – “Hard Part”

Madonna : I really like this girl but I waited 5 days to hear back from her so I had to DM her. I like her tho, we both have OCD and share a lot in common.



Sabrina : Best way to get to me is via DM. #VMAs pic.twitter.com/0eCNCzyyFb — Sabi (@sabimarkets) September 28, 2026

Mejor Pop

Ariana Grande – “hate that i made you love me”

Charli xcx – “SS26”

GANADORA: LISA – “Dream” feat. Kentaro Sakaguchi

Olivia Rodrigo – “drop dead”

Sabrina Carpenter – “House Tour”

Tate McRae – “Nobody’s Girl”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor Hip-Hop

GANADORA: Cardi B feat. Kehlani – “Safe”

Don Toliver – “E85”

Drake – “Janice STFU”

Megan Thee Stallion – “LOVER GIRL”

Travis Scott – “DUMBO”

Tyler, The Creator- “SUGAR ON MY TONGUE”

Mejor R&B

GANADOR: Bruno Mars – “I Just Might”

Chris Brown – “It Depends/Obvious”

Dave & Tems – “Raindance”

Justin Bieber – “YUKON”

Kehlani – “Folded”

Mariah the Scientist & Kali Uchis – “Is It a Crime”

Mejor Alternativo

Geese – “Taxes”

mgk & Fred Durst – “FIX UR FACE”

Noah Kahan – “The Great Divide”

GANADORA: Olivia Rodrigo – “the cure”

SOMBR – “Homewrecker”

Tame Impala – “Dracula”

twenty one pilots – “Drag Path”

Mejor Dance

Bebe Rexha & Faithless – “New Religion”

Harry Styles – “Aperture”

Lady Gaga & Doechii – “RUNAWAY”

GANADORA: Madonna – “Confessions II – The Film”

PinkPantheress + Zara Larsson – “Stateside”

Slayyyter – “DANCE…”

Tate McRae – “Nobody’s Girl”

Mejor Latin

Anitta & Shakira – “Choka Choka”

GANADOR: Bad Bunny – “NUEVAYoL”

Fuerza Regida – “TU SANCHO”

KAROL G – “Papasito”

Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – “La Perla”

Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – “LA VILLA”

Shakira & Burna Boy – “Dai Dai”

Mejor K-Pop

BLACKPINK – “JUMP”

GANADOR: BTS – “SWIM”

CORTIS – “REDRED”

KATSEYE – “PINKY UP”

LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) – “SPAGHETTI”

LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”

Mejor Country

GANADORA: Ella Langley – “Choosin’ Texas”

Kacey Musgraves – “Dry Spell”

Lainey Wilson – “Somewhere Over Laredo”

Luke Combs – “Back in the Saddle”

Shaboozey – “Cowgirl”

Stella Lefty – “Boston”

Tucker Wetmore – “Brunette”

Mejor Dirección

Ariana Grande – “hate that i made you love me”

Bruno Mars – “I Just Might”

GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”

Madonna – “Confessions II – The Film”

Sabrina Carpenter – “House Tour”

GANADORA: Taylor Swift – “Opalite”

Mejor Dirección de Arte

Charli xcx – “SS26”

Lady Gaga & Doechii – “RUNAWAY”

Madonna – “Confessions II – The Film”

GANADORA: PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”

SOMBR – “My Body Isn’t Ready”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor Cinematografía

A$AP Rocky – “PUNK ROCKY”

Ariana Grande – “hate that i made you love me”

LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”

GANADORA: Madonna – “Confessions II – The Film”

Shaboozey – “Cowgirl”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor Edición

Ariana Grande – “hate that i made you love me”

Bruno Mars – “I Just Might”

LISA – “Dream feat. Kentaro Sakaguchi”

Madonna – “Confessions II – The Film”

GANADORA: Sabrina Carpenter – “House Tour”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor coreografía

GENER8ION – “STORM starring Yung Lean”

Harry Styles – “Dance No More”

KATSEYE – “PINKY UP”

GANADORA: Madonna – “Confessions II – The Film”

Tate McRae – “Nobody’s Girl”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejores Efectos Visuales

GANADORA: Ariana Grande – “hate that i made you love me”

JISOO X ZAYN – “Eyes Closed”

Madonna – “Confessions II – The Film”

PinkPantheress – “Stateside + Zara Larsson”

RAYE ft. Hans Zimmer – “Click Clack Symphony.”

Taylor Swift – “The Fate of Ophelia”

Mejor Grupo

BLACKPINK

GANADOR: BTS

CORTIS

FLO

Fuerza Regida

Geese

KATSEYE

Twenty One Pilots

Mejor Video de Formato Largo

Charli xcx – Music, Fashion, Film

Ella Langley – Choosin’ Texas

GENER8ION – STORM starring Yung Lean

GANADORA: Madonna – Confessions II – The Film

Mejor Álbum

Drake – ICEMAN

GANADORA: Madonna – Confessions II

Olivia Dean – The Art of Loving

Olivia Rodrigo – you seem pretty sad for a girl so in love

Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

Taylor Swift – The Life of a Showgirl

Canción del Verano

GANADORA: Ariana Grande – “Hate That I Made You Love Me”

Bruno Mars – “Risk It All”

Charli xcx – “Camera”

Ella Langley – “Choosin’ Texas”

KATSEYE – “Hootie Frutti”

Latto ft. Doja Cat – “Okayyy”

Morgan Wallen – “Been By Now”

Olivia Dean – “So Easy (To Fall in Love)”

Olivia Rodrigo – “Stupid Song”

Sabrina Carpenter – “House Tour”

Slayyyter – “Brand New Chanel$”

sombr – “Homewrecker”

Stella Lefty – “Boston”

Tame Impala & JENNIE – “Dracula”

Taylor Swift – “I Knew It, I Knew You”

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