Tras meses de especulación e intriga, por fin se confirmó el reparto de la nueva película de X-Men y se anunció la fecha de estreno.
Durante la presentación de Disney Entertainment en el D23, el 14 de agosto, conducida por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se reveló la identidad de los actores y actrices que darán vida a las nuevas versiones de los icónicos personajes de X-Men. Descubre a quiénes veremos en pantalla como mutantes.
¿Quiénes son todos los nuevos X-Men?
El reparto de X-Men queda así, según lo anunciado:
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- Sadie Sink es Jean Grey
- Kit Connor es Cyclops
- Christopher Abbott es el Profesor Charles Xavier
- Samara Weaving es Emma Frost
- Inde Navarrette es Rogue
- Maya Boyd es Storm
- Adam Driver es Nathaniel Milbury
El público gritó emocionado cuando el reparto de la cinta apareció en el escenario del Honda Center Arena en Anaheim, California, mientras que Adam Driver apareció en una gran pantalla.
La cuenta de X, antes Twitter, de Marvel Studios, publicó varios clips del anuncio, en donde las estrellas se dirigen al escenario del recinto en medio de aplausos de celebración.
Sadie Sink es Jean Grey
Sadie Sink es una actriz estadounidense, es recordada por su papel de Max Mayfield en la serie de Netflix Stranger Things.
Kit Connor es Cyclops
Kit Sebastian Connor es un actor británico reconocido por su papel de Nick Nelson en la serie Heartstopper de Netflix.
Christopher Abbott es el Profesor Charles Xavier
Christopher Jacob Abbott es un actor estadounidense de cine, televisión y teatro, reconocido por su papel en la serie de HBO Girls y por filmes independientes como James White. Es pareja de Aubrey Plaza, actriz.
Samara Weaving es Emma Frost
Samara Weaving es una actriz y modelo australiana. Se dio a conocer por papeles en las series australianas Out of the Blue y Home and Away.
Inde Navarrette es Rogue
Actriz estadounidense de cine y televisión con ascendencia mexicana y australiana. Debutó en la serie Denton’s Death Date (2019) y saltó a la fama internacional con Obsession.
Maya Boyd es Storm
Maya Boyd es una actriz y cantante estadounidense de teatro, cine y televisión. ha participado en series como Deadbeat (2023) y The Broadway Show with Tamsen Fadal (2021), así como en la película The Unknown Country (2022).
Adam Driver es Nathaniel Milbury
Es un actor, cantante ocasional y exmarine estadounidense. Es reconocido por su papel de Adam Sackler en la serie de HBO Girls y como Kylo Ren en la trilogía secuela de Star Wars.
¿Cuándo se estrena la nueva película de X-Men?
La nueva película de X-Men está prevista para estrenarse en cines el 5 de mayo de 2028, según reveló Marvel Studios.
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