Tras meses de especulación e intriga, por fin se confirmó el reparto de la nueva película de X-Men y se anunció la fecha de estreno.

Durante la presentación de Disney Entertainment en el D23, el 14 de agosto, conducida por el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, se reveló la identidad de los actores y actrices que darán vida a las nuevas versiones de los icónicos personajes de X-Men. Descubre a quiénes veremos en pantalla como mutantes.

¿Quiénes son todos los nuevos X-Men?

El reparto de X-Men queda así, según lo anunciado:

Sadie Sink es Jean Grey

Kit Connor es Cyclops

Christopher Abbott es el Profesor Charles Xavier

Samara Weaving es Emma Frost

Inde Navarrette es Rogue

Maya Boyd es Storm

Adam Driver es Nathaniel Milbury

El público gritó emocionado cuando el reparto de la cinta apareció en el escenario del Honda Center Arena en Anaheim, California, mientras que Adam Driver apareció en una gran pantalla.

La cuenta de X, antes Twitter, de Marvel Studios, publicó varios clips del anuncio, en donde las estrellas se dirigen al escenario del recinto en medio de aplausos de celebración.

The X-Men are coming to the MCU:



Sadie Sink is Jean Grey

Kit Connor is Cyclops

Christopher Abbott is Professor Charles Xavier

Samara Weaving is Emma Frost

Inde Navarrette is Rogue

Maya Boyd is Storm

Adam Driver is Nathaniel Milbury



Only in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7 — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 15, 2026

Sadie Sink es Jean Grey

Sadie Sink es una actriz estadounidense, es recordada por su papel de Max Mayfield en la serie de Netflix Stranger Things.

Sadie Sink en la MET Gala 2025. ı Foto: Invision

Kit Connor es Cyclops

Kit Sebastian Connor es un actor británico reconocido por su papel de Nick Nelson en la serie Heartstopper de Netflix.

Christopher Abbott es el Profesor Charles Xavier

Christopher Jacob Abbott es un actor estadounidense de cine, televisión y teatro, reconocido por su papel en la serie de HBO Girls y por filmes independientes como James White. Es pareja de Aubrey Plaza, actriz.

Christopher Abbott officially announced as Professor X in the MCU X-Men! pic.twitter.com/PQlLxbnPxZ — ComicBook.com (@ComicBook) August 15, 2026

Samara Weaving es Emma Frost

Samara Weaving es una actriz y modelo australiana. Se dio a conocer por papeles en las series australianas Out of the Blue y Home and Away.

¿Quién es Samara Weaving? La actriz que será Emma Frost en el MCU ı Foto: Especial

Inde Navarrette es Rogue

Actriz estadounidense de cine y televisión con ascendencia mexicana y australiana. Debutó en la serie Denton’s Death Date (2019) y saltó a la fama internacional con Obsession.

FOTOGRAMA de Obsession ı Foto: Especial

Maya Boyd es Storm

Maya Boyd es una actriz y cantante estadounidense de teatro, cine y televisión. ha participado en series como Deadbeat (2023) y The Broadway Show with Tamsen Fadal (2021), así como en la película The Unknown Country (2022).

Adam Driver es Nathaniel Milbury

Es un actor, cantante ocasional y exmarine estadounidense. Es reconocido por su papel de Adam Sackler en la serie de HBO Girls y como Kylo Ren en la trilogía secuela de Star Wars.

El actor Adam Driver, previo a la proyección de Ruido de fondo. ı Foto: Reuters

¿Cuándo se estrena la nueva película de X-Men?

La nueva película de X-Men está prevista para estrenarse en cines el 5 de mayo de 2028, según reveló Marvel Studios.

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