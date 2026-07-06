¿Matt Freese o Matt Turner?¿Cuál es el mejor portero de Estados Unidos?

La portería de la Selección de Estados Unidos ha generado una intensa competencia entre Matt Freese y Matt Turner, quienes se disputan el puesto, una titularidad que no se ha definido de manera absoluta para los encuentros de la Copa del Mundo.

Ambos arqueros alternan convocatorias y minutos en el combinado nacional a lo largo de la participación de la selección estadounidense en el torneo veraniego, por lo que muchos desean saber cuál de ellos es el mejor del equipo.

Estados Unidos ganó 2 - 0 a Bosnia y Herzegovina. ı Foto: Reuters

¿Cuál es el mejor portero de Estados Unidos?

Mientras que Matt Freese se perfila como el número uno y candidato de la titularidad de la selección de Estados Unidos, Matt Turner no se queda atrás gracias a sus excelentes estadísticas atajando disparos.

Cuatro años atrás, Turner defendió la portería con distinción en Qatar, manteniendo su portería a cero contra Inglaterra, lo que ayudó al país a avanzar a la fase eliminatoria.

“Estar preparado por si me llaman y entrenar todos los días, preparándome para cada partido como si fuera a jugar, independientemente de lo que decida el entrenador”, dijo antes del arranque de la Copa del Mundo.

Matt Turner will go to the World Cup and it will be either him or Matt Freese starting.



Regardless of who starts, the USMNT 🇺🇸 cannot try to play out of the back with these gks.



Matt Turner today… pic.twitter.com/sGwBasjdk5 — Tactical Manager (@ManagerTactical) May 14, 2026

En ese momento, Freese también se mantuvo ecuánime sobre si debía o no ser el titular de la selección: “Uno trabaja para conseguir la oportunidad, pero nunca se sabe si se presentará”, dijo el graduado de Harvard . “Como competidor, siempre quieres estar en el campo, siempre quieres ayudar al equipo en lo que sea, y eso no cambia en este momento. Estoy listo para hacer lo que sea que me pidan”.

Durante el Mundial, Matt Freese jugó 3 partidos, un total de 270 minutos, como portero estadounidense, logrando dos vallas invictas. Por su parte, Matt Turner ha jugado dos partidos, incluyendo el encuentro de la fase de grupos contra Turquía y el duelo de dieciseisavos de final frente a Bosnia y Herzegovina.

Freese es el encargado de cuidar la portería en el partido contra Bélgica, logrando cubrir el gol del país europeos a los 50 segundos del partido, pero sin poder evitar una desventaja posterior.

😳🇺🇸 El MILAGRO de Matt Freese.



Vaya barbaridad la mano cambiada que ha sacado el portero del #USMNT para evitar el 0-1 de Bélgica a los 50 segundos de partido.



MATTY ICE 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/q41snhlfmL — Mario Reinoso (@marioreinoso_) July 7, 2026

¿Quieres saber más?

¡Oficial! Folarin Balogun es titular con Estados Unidos ante Bélgica en la Copa del Mundo 2026

“Esa decisión es fantástica” la polémica declaración de Mauricio Pochettino sobre el caso Balogun, FIFA, Infantino y Trump

Cristiano Ronaldo confirma lo que todos temen y nunca lo volveremos a ver; “fue el último”