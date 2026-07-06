¡Oficial! Folarin Balogun es titular con Estados Unidos ante Bélgica en la Copa del Mundo 2026

Folarin Balogun, jugador de Estados Undos, será titular ante Bélgica en octavos de final de la Copa del Mundo 2026

El delantero de Estados Unidos, Folarin Balogun, será titular en el duelo de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 ante Bélgica, incrementando la polémica en torno al jugador, a quien se le perdonó la tarjeta roja que recibió el duelo pasado.

La comisión de apelación de la FIFA rechazó este lunes el recurso de la Selección de Bélgica contra la readmisión del delantero estadounidense. Esto permitió que Folarin Balogun pueda ser incluido en el 11 inicial de Mauricio Pochettino ante los Diablos Rojos.

El 11 de Estados Unidos ante Bélgica

Matt Freese, Sergino Dets, Chris Richards, Antonee Robinson, Tim Ream, Alex Freeman, Tyler Adams, Weston McKennie, Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

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Folarin Balogun, del mejor delantero de Estados Unidos

Estados Unidos ha tenido problemas para conseguir a un centro delantero de poder, pero parece que con Folarin Balogun se pueden quitar este peso de encima. Nacido en Nueva York, pero desarrollado en Inglaterra, el futbolista del AS Mónaco de Francia es clave para Las Barras y las Estrellas.

Con tres goles, Balogun lidera a Estados Unidos, que nunca ha ganado partidos consecutivos en rondas de eliminación directa en el Mundial. Bélgica eliminó a los estadounidenses en los octavos de final de 2014.

El ganador del duelo Estados Unidos-Bélgica se enfrenta a España el viernes en Inglewood, California, por un lugar en semifinales contra Francia o Marruecos. Estados Unidos llegó por última vez a los cuartos de final en 2002, cuando fue eliminado por Alemania. Los estadounidenses avanzaron a las semifinales del primer Mundial en 1930.

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