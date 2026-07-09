¡Atención, tributos! El universo de Panem vuelve a la pantalla grande y podrás revivir la emoción de las competencias en la arena. Lionsgate anunció que las cinco películas de Los Juegos del Hambre regresan a los cines como parte de la promoción de la nueva entrega The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (Amanecer en la Cosecha).

La noticia despertó el entusiasmo de los fans que crecieron con la saga y que ahora tendrán la oportunidad de revivir cada capítulo en salas de cine. Descubre cuándo llegan las citas a México.

Las cinco películas de Los Juegos del Hambre regresan a cines, ¿cuándo llegan a México?

Del 3 al 7 de septiembre de 2026, las cinco películas de la saga Los Juegos del Hambre se proyectarán nuevamente en cines de Estados Unidos, en un evento especial previo al estreno de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, que está programado para noviembre.

Aunque Lionsgate confirmó que habrá un reestreno en territorio estadounidense, en México aún no existe un anuncio oficial. Se espera que cadenas como Cinépolis y Cinemex se sumen a la iniciativa y que miles de fanáticos puedan volver a ver a Katniss Everdeen en la pantalla grande.

Five films you'll always remember, back in theaters this September. pic.twitter.com/nXMEthbtPr — The Hunger Games (@TheHungerGames) July 9, 2026

¿Cuál es el orden de las películas de Los Juegos del Hambre?

Para quienes quieran prepararse y recordar la famosa saga, este es el orden cronológico de las cinco películas:

Los Juegos del Hambre / The Hunger Games (2012)

Los Juegos del Hambre: En Llamas / The Hunger Games: Catching Fire (2013)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 1 / The Hunger Games: Mockingjay Part 1 (2014)

Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2 / The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (2015)

Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes / The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes (2023)

Before the sunrise, reignite the spark. #TheHungerGames: all 5 films back in theaters September 3-7. https://t.co/TtRW8b2Tpg pic.twitter.com/shCNs1IHKI — lionsgate (@Lionsgate) July 9, 2026

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