La serie documental en Netflix Bomba en el Pan Am, que retoma el caso del vuelo 103 de Pan Am, se ha colocado en los primeros lugares de reproducción desde su estreno, por lo que este trágico atentado volvió a despertar curiosidad en el público.

El ataque de 1988 sigue siendo uno de los episodios más recordados de la historia de la aviación y plantea preguntas sobre quién estuvo detrás de la tragedia que dejó cientos de víctimas. Te contamos las conclusiones de las autoridades.

¿Quién puso la bomba en Pan Am 103?

El 21 de diciembre de 1988, el vuelo 103 de Pan Am despegó de Londres, Inglaterra, rumbo a Nueva York, Estados Unidos. A bordo de la nave viajaban 243 pasajeros y 16 tripulantes.

Treinta y tres minutos después del despegue, una bomba oculta en un radiocasete explotó en el compartimento de carga, provocando la desintegración del Boeing 747 sobre la ciudad escocesa de Lockerbie. El desastre causó la muerte de 270 personas, incluyendo 11 habitantes de dicha población.

El vuelo 103 de Pan Am que sufrió un atentado en diciembre de 1988 ı Foto: Gobierno de UK

La investigación internacional concluyó que el ataque al Pan Am 103 fue planeado desde Libia. En 1991, las autoridades acusaron a dos ciudadanos libios: Abdelbaset al-Megrahi, agente de inteligencia y jefe de seguridad de las Aerolíneas Árabes Libias, y Al Amin Khalifa Fhimah, director de la estación de la aerolínea en Malta.

Tras un largo proceso, Al-Megrahi fue condenado en 2001 a 27 años de prisión, mientras que Fhimah fue absuelto. En 2003, Libia aceptó formalmente la responsabilidad del atentado y ofreció compensaciones económicas a las familias de las víctimas.

El caso, conocido como el “atentado de Lockerbie”, permanece como el peor desastre aéreo en la historia de Reino Unido y uno de los ataques más mortales contra civiles estadounidenses antes del 11 de septiembre de 2001.

Tráiler de Bomba en el Pan Am

A continuación, te compartimos el tráiler la serie Bomba en el Pan Am, disponible en Netflix.

Además de esta serie, otras producciones han retratado la tragedia del Pan Am 103, como la serie documental Mayday: catástrofes aéreas, en el episodio “El atentado de Lockerbie”, en la séptima temporada, y en Mayday: Informe Especial en el episodio “Piezas perdidas”.

Además, aparece en los archivos del atentado terrorista en Segundos catastróficos del canal National Geographic Channel. La más exitosa fue una película llamada Since the bombing of Pan Am 103, estrenada en 2015.

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