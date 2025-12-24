Hallan en Turquía la caja negra del avión en el que murió el jefe del Ejército de Libia

Equipos de rescate y peritos trabajan en la zona rural cercana a Ankara donde se estrelló el jet que transportaba al jefe del Ejército de Libia.

Las autoridades de Turquía informaron el hallazgo de la caja negra del avión que se estrelló el martes en territorio turco, accidente en el que murió el jefe del Estado Mayor del Ejército de Libia, Mohamed al-Hadad, junto con otros ocupantes de la aeronave.

El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, informó en conferencia de prensa que tanto la caja negra como otros registros del avión ya fueron localizados y serán analizados “lo antes posible” con el objetivo de determinar qué provocó la caída de la aeronave.

Ali Yerlikaya, ministro del Interior de Turquía, informó sobre el hallazgo de la caja negra del avión siniestrado durante una rueda de prensa en Ankara. ı Foto: Reuters

Al respecto, autoridades turcas indicaron que la investigación se encuentra en curso y que se trabaja con distintos equipos especializados.

El avión, un jet privado modelo Dassault Falcon 50 de fabricación francesa, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Esenboga, en Ankara. En la aeronave viajaba una delegación libia de alto nivel que regresaba a Trípoli tras sostener reuniones en Turquía relacionadas con cooperación en materia de defensa.

Personal forense y de emergencia participa en las labores de recuperación tras el desplome del Dassault Falcon 50 en territorio turco. ı Foto: Reuters

A bordo del jet se encontraban el general al-Hadad, otros cuatro altos mandos militares libios y tres integrantes de la tripulación. Las autoridades señalaron que todos los ocupantes murieron en el accidente.

Funcionarios libios mencionaron de manera preliminar que el siniestro pudo haberse originado por una falla técnica, aunque subrayaron que será el análisis de las grabadoras el que permita establecer conclusiones definitivas.

Autoridades turcas acordonaron el área del accidente aéreo en el centro de Turquía, donde fueron localizadas las grabadoras de vuelo del avión siniestrado. ı Foto: Reuters

Por otro lado, el Ministerio del Interior turco detalló que los restos de la aeronave quedaron dispersos en una zona de aproximadamente tres kilómetros cuadrados, lo que ha complicado las labores de recuperación.

Equipos forenses y de emergencia continúan trabajando en el área, ubicada cerca de la localidad de Kesikkavak, al sur de Ankara, con apoyo de personal especializado y vehículos adaptados al terreno.

A propósito de la investigación, el ministro de Transporte de Turquía, Abdulkadir Uraloglu, anunció que las grabadoras de vuelo serán enviadas a un tercer país considerado neutral, con el fin de garantizar la imparcialidad del peritaje.

En el ámbito diplomático, el primer ministro del Gobierno de Unidad Nacional de Libia, Abdul Hamid Dbeibé, ordenó el envío de una delegación oficial a Turquía para colaborar en las indagatorias.

Además, el gobierno libio decretó tres días de luto nacional por la muerte del alto mando militar y de los demás ocupantes del avión, de acuerdo con medios nacionales libios.

Con información de Associated Press y Europa Press.

