Muere jefe militar libio en un accidente aéreo

El primer ministro de Libia, Abdulhamid AlDabaiba, confirmó ayer la muerte del jefe del Estado Mayor del Ejército, Mohammed Al-Haddad, y de al menos cuatro personas más tras el accidente aéreo de la aeronave en la que regresaban desde Ankara, Turquía, hacia Trípoli. El siniestro ocurrió minutos después del despegue del aeropuerto de Esenboga, en la capital turca.

Entre las víctimas se encuentran también el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Terrestres, Al-Fitouri Gharibil; el director de la Autoridad de Fabricación Militar, el general Mahmoud Al-Qatawi; el asesor del jefe del Estado Mayor, Muhammad Al-Asawi Diab, y el fotógrafo militar Muhammad Omar Ahmed Mahjoub. Además, fallecieron miembros de la tripulación que viajaban a bordo del avión Falcon 50, matrícula 9H-DFJ.

EL TIP: EL SINIESTRO ocurre cuando el parlamento turco aprobó extender el despliegue de soldados turcos en Libia por dos años.

De acuerdo con autoridades turcas, el avión solicitó un aterrizaje de emergencia mientras sobrevolaba el distrito de Haymana, tras reportar una falla eléctrica. Poco después, se perdió todo contacto y la aeronave desapareció del radar. Los restos fueron localizados cerca de la aldea de Kesikkavak. Las investigaciones iniciales descartan un sabotaje y apuntan a una falla técnica como causa del accidente.