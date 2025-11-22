“Una pesadilla”, el mensaje de Lewis Hamilton que preocupa a todos en Ferrari y en la Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton preocupó a todo el entorno de Ferrari y de la Fórmula 1 (F1) al describir su primera temporada con el Cavallino Rampante como una pesadilla, pues los resultados no lo han acompañado hasta el momento.

El heptacampeón del mundo realizó estas declaraciones luego de que finalizó último en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, la antepenúltima carrera de la F1 2025, aunado al doble abandono de la escudería italiana en la carrera anterior, en Brasil.

🚨 | Lewis Hamilton: “Just try to stay positive and, you know, not going to k*ll myself over this. It’s a horrible feeling but it is what it is.” pic.twitter.com/jVNp5JpLuU — Race+ (@racepluscom) November 22, 2025

“Es una pesadilla que ya lleva bastante tiempo”, comentó Lewis Hamilton en una entrevista con la cadena británica Sky Sports, con lo que externó su frustración por las complicaciones que ha tenido con Ferrari en su primera campaña con el equipo.

Lewis Hamilton y sus dificultades con Ferrari

En la víspera del Gran Premio de Las Vegas, Lewis Hamilton admitió que tiene sentimientos encontrados, pues para él era un sueño correr con Ferrari, pero lamenta que los resultados obtenidos no han sido los que se imaginaba.

“El cambio entre soñar con conducir para este increíble equipo y la pesadilla de los resultados que hemos tenido, los altibajos, es muy difícil”, dijo al respecto el heptacampeón mundial, quien ocupa la sexta posición en la F1 2025, un puesto abajo de su coequipero Charles Leclerc.

Respecto a su rendimiento en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas, el exvolante de Mercedes lo atribuyó a los neumáticos, al asegurar que estaban congelados.

Parece que la historia de mi vida es remontar Lewis Hamilton



“Simplemente no pude calentar los neumáticos, tenía mucho subviraje y creo que uno de mis frenos delanteros estaba cristalizado”, indicó Lewis Hamilton.

¿Cuántas carreras ha ganado Lewis Hamilton con Ferrari?

Lewis Hamilton no ha podido conseguir una victoria con Ferrari hasta el momento en lo que va de la F1 2025, en la que tampoco se ha subido al podio.

Lo más arriba que ha terminado el experimentado británico con el Cavallino Rampante es cuarto en cuatro Grandes Premios, entre ellos el de México.

El único primer lugar y triunfo de Lewis Hamilton con Ferrari lo consiguió en el sprint del Gran Premio de China, donde quedó arriba de Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull).

