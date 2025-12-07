Toluca utiliza a Sergio Ramos para burlarse del Monterrey tras eliminarlos de la Liga MX

El Toluca logró llegar a la gran final del Apertura 2025 tras vencer al Monterrey en las semifinales, pero para festejar su pase al partido por el título utilizaron la imagen de Sergio Ramos para burlarse de los Rayados, pues el defensa español festejó antes de tiempo.

El tricampeón de Champions League anotó un penal en el segundo tiempo para ayudar al Monterrey a recortar distancias en el marcador con el Toluca, pero cuando tomó el balón para volver a ponerlo en el medio campo, se volteó a la grada y los mandó a callar.

Esta acción no fue tomada en cuenta en ese momento, pero la gente de redes sociales del Toluca se percató de lo ocurrido y utilizó esa imagen de Sergio Ramos para mandar un mensaje. “Silencio, que la pandilla ya está descansando”, haciendo referencia a que los regiomontanos ya se pueden ir de vacaciones.

Silencio, que la pandilla ya está descansando 🤫 pic.twitter.com/42Mn8heupI — Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025

Gerardo Arteaga responde a la publicación del Toluca

La publicación del Toluca donde utilizan a Sergio Ramos para burlarse del Monterrey parece que no le gustó a Gerardo Arteaga, pues horas después de que lo subieran a sus redes sociales, el defensa mexicano puso un comentario que comenzó a hacerse viral.

El jugador de los Rayados escribió en los comentarios “tiene más historia él solo que el equipo y la ciudad”, un comentario que de momento tiene más de 25 mil me gusta; además, algunas respuestas de los aficionados fueron positivas, como: “bien ahí Arteaga”, “Sergio Ramos es incluso más grande que todo México” y “se sabe y no se discute”.

Aunque Héctor Herrera, el mediocampista del Toluca, vio el comentario de Gerardo Arteaga y no se guardó nada, pues etiquetó al defensa del Monterrey en la publicación y le puso “pinch... muerto”.

Lista la final del Apertura 2025. UN12 👹😈 pic.twitter.com/3PTiwoLij3 — Toluca FC (@TolucaFC) December 7, 2025

Sergio Ramos anunció que el Apertura 2025 fue su última temporada en México

Sergio Ramos cayó eliminado junto al Monterrey en el Apertura 2025 a manos del Toluca y el defensa español reveló en una entrevista postpartido que fue su último encuentro con la camiseta de los Rayados.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí es mi último partido”, comentó Sergio Ramos en una entrevista después del encuentro ante el Toluca.

Estas palabras generaron una tristeza profunda entre la afición del Monterrey, pues la llegada de Sergio Ramos al conjunto regiomontano generó que más jugadores internacionales voltearan a ver la Liga MX, como Anthony Martial, Ángel Correa y Aaron Ramsey.

DCO