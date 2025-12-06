Toluca sufre, pero vence al Monterrey en cardiaco duelo y jugará la final del Apertura 2025 en busca del bicampeonato

El Toluca se impuso al Monterrey para convertirse en el primer finalista del Apertura 2025.

Después de un segundo tiempo cardiaco, el Toluca se convirtió en el primer finalista del Apertura 2025 de la Liga MX después de vencer 3-2 a un Monterrey que estaba en la lona, pero que peleó hasta el final en la cancha del Estadio Nemesio Díez.

Federico Pereira abrió el camino para los Diablos Rojos al minuto 19 con un remate de derecha tras un centro de Helinho en un tiro de esquina.

¡Toluca empata el global! 🔥

¡Toluca empata el global! 🔥

Pereira la empuja en el área para el 1-0.

Paulinho, el goleador del Toluca, consiguió el segundo tanto de los escálalas poco antes del descanso con una exquisita definición de zurda por abajo al minuto 43 luego de ser asistido por Nicolás Castro.

Toluca aumenta su ventaja en el complemento... pero Rayados se mete a la pelea

Domènec Torrent mandó a Anthony Martial a la cancha desde el arranque del complemento en sustitución de Luis Reyes. Pero los Diablos Rojos lograron el 3-0 al 51’, con un gol de penalti de Helinho después de una falta de Ricardo Chávez sobre Nicolás Castro.

La polémica apareció dos minutos después, cuando Marcel Ruiz derribó a Anthony Martial en el área al minuto 53, acción en la que quedó lesionado el seleccionado tricolor.

¡Apareció Monterrey!



¡Apareció Monterrey!

Sergio Ramos pone el primero de la pandilla desde el manchón penal.

¡Rayados sigue con vida! 🔥💪

¡Rayados sigue con vida! 🔥💪

De la Rosa marca el 3-2 y aprieta el partido.

El experimentado Sergio Ramos tomó el balón para ejecutar el cobro y vencer a Hugo González al engañarlo para acercar a Rayados al 58’.Monterrey creció en confianza a partir del gol y al minuto 64 dio un aviso con un disparo de Gerardo Arteaga que pasó apenas arriba del arco, acción a la que le siguió una clara falla de Federico Pereira, quien mandó por un lado el balón luego de un remate de cabeza en el área.

Stefan Medina probó fortuna con un remate lejano que se fue muy desviado al minuto 70 en otra aproximación de La Pandilla.

La presión de Monterrey derivó en el segundo gol, conseguido por Roberto de la Rosa, quien aprovechó un rebote en el área tras un disparo previo de Germán Berterame que pegó en el poste para poner a los norteños a una diana de la final al 75′. La afición en el Nemesio Díez enmudeció.

Luis ‘Mochis’ Cárdenas salvó al Monterrey con una atajada providencial al minuto 80 con una atajada providencial a un disparo de Nicolás Castro al minuto 80.

EVG