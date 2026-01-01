Sergio Canales presume sus impresionantes dotes de cantante y deja boquiabiertos a sus hijos (VIDEO)

El Clausura 2026 de la Liga MX está a días de iniciar, pero los futbolistas disfrutan del tiempo libre junto a sus familias antes de volver a la actividad; uno de ellos es Sergio Canales, que en redes sociales presumió sus dotes de cantante y tenía a sus hijos como su público.

En el video que subió el mediocampista español a sus redes sociales se puede ver que él y su familia se encuentran en uno de los cuartos de su casa. El jugador del Monterrey tenía puestos unos audífonos y con micrófono en mano estaba cantando uno de los mayores éxitos de Calle 13, “Atrévete te te”.

El video que subió Sergio Canales a sus redes sociales fue grabado por su esposa, quien solo se estaba riendo de lo que hacía su pareja, pues el jugador español se sabe de memoria toda la letra de esta canción.

Monterrey necesita negociar el contrato de Sergio Canales

Desde su llegada a México con el Monterrey, Sergio Canales fue un bombazo en la Liga MX y ha demostrado su calidad en el campo de juego, siendo un titular indiscutible para los entrenadores que han pasado por el banquillo de los Rayados.

Sin embargo, después de tres años, el contrato del mediocampista español está por terminar con el Monterrey; será en junio del 2026 cuando Canales podría quedar libre y firmar con el equipo que él quiera si la directiva de los Rayados no llega a un acuerdo con el futbolista español.

Estos primeros seis meses del 2026 serán claves para llegar a un acuerdo con Sergio Canales y que el español continúe en el futbol mexicano, pues después de la baja de Sergio Ramos al final de la temporada pasada, también fue un golpe que el Monterrey no se esperaba.

¿Cuándo debuta el Monterrey en el Clausura 2026?

El título se le ha negado al Monterrey en las últimas temporadas y en el Apertura 2025 quedaron eliminados a manos del Toluca en las semifinales del futbol mexicano, aunque eliminaron al América en los cuartos de final en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Los Rayados iniciarán su camino en el nuevo torneo el próximo sábado 10 de enero en la cancha del Gigante de Acero, pues recibirán al vigente campeón de la Liga MX, el Toluca, para pelear por los primeros tres puntos del certamen.

El Clausura 2026 será más corto que el torneo anterior, pues por el Mundial 2026 la Liga MX decidió quitar el play-in para este año y solo los primeros ocho en la tabla general avanzarán a la liguilla del futbol mexicano.

