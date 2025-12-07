¡Confirmado! Domenec Torrent deja de ser entrenador del Monterrey y así lo dio a conocer la prensa regia

Domenec Torrent no pudo llevar al Monterrey a la gran final del Apertura 2025 y, tras su eliminación del torneo, el entrenador español decide dejar al equipo después de una temporada en el banquillo de los Rayados, aunque la directiva de los regiomontanos ya tiene en mente a su nuevo director técnico.

Con información de Jesús Barrón, periodista del Canal 6, confirmó que Domenec Torrent puso su renuncia en la mesa de la directiva del Monterrey; fue al final del partido ante el Toluca cuando el entrenador se despidió de los jugadores y este domingo le dio a conocer la noticia a los altos mandos.

“Estoy en posición de confirmarles que Domenec Torrent ha renunciado a su cargo como DT de Rayados… ayer se despidió de los jugadores y hoy ya le comunicó su decisión a la directiva", escribió el periodista.

Monterrey ya tiene definido a su nuevo entrenador para el siguiente torneo

Con la inminente salida de Domenec Torrent del Monterrey, la directiva de los regiomontanos ya comenzó a buscar a su nuevo entrenador, pero hay un nombre en el primer lugar de esta lista que es la prioridad y que es el que más le gusta a los altos mandos.

Con información de la fuente antes mencionada, la directiva del Monterrey quiere fichar y traer de vuelta a la Liga MX a Martín Anselmi; además, dejó en claro que ya existió un primer contacto entre la institución y el exentrenador del Cruz Azul y el Porto de Portugal.

La afición de los Rayados conoce la historia entre Anselmi y el Cruz Azul, que abandonó al equipo para irse al viejo continente, pero lo que sí está claro es que el entrenador argentino conoce muy bien la Liga MX y con un equipo como el Monterrey podría hacer grandes cosas.

Monterrey pierde a Domenec Torrent y a su mejor jugador para el Clausura 2026

Caer derrotados ante el Toluca en la liguilla del futbol mexicano no solo dejó al equipo fuera, sino que también recibieron la pésima noticia de la renuncia de Domenec Torrent y la salida de Sergio Ramos del equipo.

El defensa español estuvo en una entrevista postpartido con TUDN, donde dejó en claro que el encuentro ante los Diablos Rojos fue el último en su historia con el conjunto de la Sultana del Norte.

“Bueno, al final yo creo que lo dejé bastante claro la semana pasada y obviamente sí es mi último partido”, comentó Sergio Ramos en una entrevista después del encuentro ante el Toluca.

