Liga MX: Así se jugaría AL MOMENTO la Liguilla del Clausura 2026; conoce los cruces y fechas importantes

La fase regular del Clausura 2026 está llegando a su fin y, a falta de dos partidos en la Jornada 17, las posiciones para la Liguilla del futbol mexicano se comienzan a definir, además de que se van dando a conocer los cruces que tendremos en los cuartos de final y uno de ellos es el Pumas vs América.

Tras un sábado muy movido en la tabla general, los auriazules fueron los que se quedaron con el liderato de la competencia y podrán disputar todos los encuentros de vuelta de la fiesta grande del Clausura 2026 en calidad de local.

¡PUMAS vs AMÉRICA!



La sorpresiva victoria del Atlas pone el Pumas vs América en Liguilla.



Bendita Liga MX. pic.twitter.com/t2MzqVWPai — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) April 26, 2026

El último puesto de los clasificados a la Liguilla se lo llevó el América, luego de caer agónicamente 1-0 ante el Atlas, lo que aseguró un doble clásico capitalino en la primera fase de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Así se juega AL MOMENTO la Liguilla del Clausura 2026

Estamos a una semana de que arranque la Liguilla del Clausura 2026. Los partidos de ida se disputarán el sábado 2 y domingo 3 de mayo, una fecha un tanto fuera de lo común para los primeros compromisos, ya que se acostumbra a programarlos a mitad de semana.

(1) Pumas vs América (8)

(2) Chivas vs. Tigres (7)

(3) Pachuca vs. Atlas (6)

(4) Pachuca vs. Cruz Azul (5)

Como lo tiene programado la Liga MX, los compromisos de vuelta se jugarán el sábado 9 y domingo 10 de mayo, en los estadios de los primeros cuatro puestos de la tabla general. Varios equipos sufrirán bajas importantes por la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Pumas vuelve a ser favorito al título con Efraín Juárez al frente

Los Pumas de Efraín Juárez culminaron en la primera posición de la tabla general, un gran trabajo por parte del equipo de la UNAM, ya que llevaban dos torneos quedándose fuera de la Liguilla del futbol mexicano.

Tras una campaña en la que sumaron 36 puntos en 17 jornadas, los Universitarios se colocan como uno de los clubes favoritos para llevarse el título de la Liga MX, el cual no han podido levantar desde el 2011.

El equipo auriazul llega a la fiesta grande del futbol mexicano con solo una derrota en la campaña regular, diez victorias y seis empates, además de estar invictos jugando de local, por lo que no será nada sencillo para su rival enfrentarlos en la fase de eliminación.

DCO