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Pumas vs América en Liguilla; así se juega el clásico capitalino en los cuartos de final del Clausura 2026

Pumas y América se verán las caras en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026; los auriazules terminaron la fase regular como líderes de la Liga MX

Pumas y América se enfrentarán en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026.
Pumas y América se enfrentarán en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026. Foto: Mexsport
Por:
Enrique Villanueva

Pumas y América se enfrentarán en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, luego de la sorpresiva y tardía derrota de las Águilas a manos del Atlas en la Jornada 17, y el primer clásico capitalino será el 2 o 3 de mayo.

A diferencia de lo que normalmente ocurre, la Liguilla en esta ocasión no comenzará entre semana. La Fiesta Grande se pondrá en marcha el sábado 2 de mayo, y ése día o el domingo 3 es cuando las Águilas sean locales ante los del Pedregal en el Estadio Azteca.

Los cuartos de final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX serán el próximo 9 y 10 de mayo. Lo más factible es que el domingo 10 de mayo sea el segundo episodio entre Pumas y América, con el Estadio Olímpico Universitario como sede. La Liga MX revelará las fechas y horarios en el transcurso de la semana.

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Fechas del Pumas vs América

Partido de ida

América vs Pumas (Sábado 2 o Domingo 3 de mayo en el Estadio Azteca; Horario por definir)

Juego de vuelta

Pumas vs América (Sábado 9 o Domingo 10 de mayo en Ciudad Universitaria; Horario por definir)

Los últimos Pumas vs América en Liguilla

Han pasado casi cinco años desde la última ocasión en la que Pumas y América se enfrentaron en Liguilla. También fue en la ronda de cuartos de final, en el Torneo Apertura 2021.

Aquella ocasión la situación era opuesta a la actual, pues los auriazules clasificaron octavos y los azulcremas terminaron en lo más alto de la tabla.

Pumas dio la campanada al imponerse por marcador global de 3-1 al América, que en ese momento era dirigido por el argentino Santiago Solari.

EVG

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