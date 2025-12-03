Ni Ticketmaster, ni Superboletos, esta es la desconocida empresa que venderá las entradas para el México vs Portugal

México confirmó lo que todos los aficionados estaban esperando, el partido ante Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca, en el cual la Selección Mexicana se medirá ante Cristiano Ronaldo y compañía a escasos meses de iniciar la Copa del Mundo del 2026.

Pero después de esta revelación, los fanáticos comenzaron a preguntarse dónde, cuándo y cómo podrán comprar los boletos para asistir a uno de los partidos más llamativos en la historia de la Selección Mexicana, pues una figura mundial como Cristiano Ronaldo podría estar presente en el Estadio Azteca.

Sin embargo, ni Ticketmaster ni Superboletos serán las boleteras que tendrán tanto la preventa como la venta, como muchos esperaban, sino que la nueva empresa llamada Fanki será la encargada de organizar la venta de entradas para este encuentro que paralizará a México.

México se medirá a Portugal en el Estadio Azteca. ı Foto: Captura de Pantalla

¿Cuándo será la preventa para el México vs Portugal?

El partido entre México y Portugal se llevará a cabo el sábado 28 de marzo del 2026 en el Estadio Azteca y la boletera Fanki ya reveló cuándo será la preventa para las personas que tengan tarjeta de crédito Banorte, que contarán con 5 o 10 meses sin intereses.

Todos los aficionados que tengan una tarjeta de este banco o puedan conseguir alguna, tendrán que estar atentos el miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre para entrar a la página de Fanki y poder comprar sus entradas para el partido entre la Selección Mexicana y Cristiano Ronaldo.

La página web de Fanki ya muestra la opción de Estadio Banorte y esto podría significar que esta boletera será la encargada de vender los boletos de los eventos que ocurran en el Coloso de Santa Úrsula.

¡Ya es una realidad! 🤩🏟️



Incondicionales, nos enfrentaremos a Portugal, el país de Cristiano Ronaldo, para celebrar que nuestra casa volverá a abrir sus puertas. 🇲🇽🆚🇵🇹



Rival de lujo para seguirnos preparando de cara a la Copa del Mundo.#SomosMéxico. 💚🤍❤️ pic.twitter.com/RhIsjlv4X7 — Selección Nacional (@miseleccionmx) December 2, 2025

México se mide ante dos rivales europeos antes del Mundial 2026

México continúa su preparación de cara a la Copa del Mundo del 2026 el siguiente año y la directiva mexicana ya reveló a los dos rivales europeos que enfrentará en marzo, a escasos meses de iniciar el Mundial de la FIFA.

Primero se medirán ante Portugal el sábado 28 de marzo en la cancha del Estadio Azteca y días después, el martes 31 del mismo mes, se verán las caras con Bélgica en el Soldier Field, de Chicago, Illinois, para terminar la Fecha FIFA a tres meses de comenzar su participación en la Copa del Mundo.

Cabe recalcar que esta será la sexta vez que México se enfrente ante Portugal; la última vez fue el 2 de julio del 2017, cuando se midieron en la Copa Confederaciones y los lusos terminaron ganando por marcador de 2-0.

