La Selección Mexicana perdería al mejor hombre que tiene en estos momentos y todo por una oferta importantísima

Andrés Lillini, sin duda, es en estos momentos el mejor hombre de la Selección Mexicana. No importa en qué área sea de la que se hable, pero el argentino ha logrado con el Tricolor algo que nadie había podido: convencer a nuevas estrellas de defender la casaca del conjunto azteca y no de otras naciones.

Mucho se dice que Andrés Lillini fue quien convenció a Obed Vargas, Emmanuel Ochoa, Davian Kimbrough, Xavier Biscayzacú, entre muchos otros. Ahora, Andrés Lillini podría salir de las categorías inferiores de la Selección Mexicana después de recibir una gran oferta, revelaron en el programa de Los Reportes MX.

Andrés Lillini, en el banquillo, durante un juego de Pumas en el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX. ı Foto: larazondemexico

Lillini se robó los reflectores en Pumas

En la actualidad, es muy común que los jóvenes futbolistas tengan dos o hasta tres nacionalidades y, por lo mismo, las diferentes selecciones en el mundo intentan reclutar a los más grandes talentos y así conformar un equipo competitivo.

El entrenador argentino ha militado muchos años en México; ha pasado por equipos como Morelia, Pumas, Necaxa y algunos más. La etapa en la que más destacó fue cuando se hizo timonel de los de la UNAM tras la salida repentina del entrenador español Michel.

México perdería a su mejor hombre en la actualidad

Si se llegara a dar la decisión y Lillini sale de las Selecciones Nacionales Juveniles, México sufrirá una terrible baja, ya que el estratega se ha convertido en el encargado de buscar talentos y convencerlos de que jueguen para el equipo tricolor.

“Al jugador bueno hay que ir a buscarlo hasta las últimas circunstancias. Son los diferentes y si él no juega para ti, jugará para otra selección. Dame el poder de verlos, de tenerlos en el mapa y de darles seguimiento”, comentó en su momento el argentino con el programa La Octava Sports.

Por el momento, no se ha revelado si es cierta la oferta que recibió Andrés Lillini ni se ha mencionado si es en México o en alguna otra parte del Mundo. El talento del argentino para reclutar futbolistas es reconocido en el orbe y con la Selección Nacional no tiene un contrato fijo como tal.