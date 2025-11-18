¡Sigue la mala racha! México cierra el 2025 con derrota a manos de Paraguay en San Antonio

Jugadores de la Selección Mexicana durante el duelo ante Paraguay en San Antonio, Texas.

La Selección Mexicana cerró el año con una derrota de 2-1 contra Paraguay en el Alamodome de San Antonio, Texas, con lo que el equipo dirigido por Javier Aguirre extendió a seis su racha de partidos sin conocer la victoria.

Javier Aguirre realizó siete ajustes en comparación con los 11 que arrancaron en el 0-0 contra Uruguay, entre ellos el regreso de Luis Ángel Malagón a la portería, además de las incorporaciones de Mateo Chávez, Gilberto Mora y Jorge Ruvalcaba.

El Tricolor mostró una buena cara en la primera mitad, donde las ocasión más clara la tuvo Edson Álvarez con un tiro de derecha que pegó en el poste. Antes, Gilberto Mora cobró un tiro libre con potencia al 22′, pero Orlando Gil se lanzó correctamente para desviar el esférico e impedir el gol.

Los goles en el México vs Paraguay llegan en el complemento

El marcador en el Alamodome se movió hasta el segundo tiempo. Antonio Sanabria puso en ventaja a los Guaraníes al minuto 48 con una definición de zurda en el área, en una acción en la que posteriormente hizo contacto con Luis Ángel Malagón, quien se quedó con un momento dolido en el césped.

La Selección Mexicana reaccionó pronto y consiguió el empate al minuto 54 con un penalti convertido por Raúl Jiménez, luego de una falta de Braian Ojeda sobre Orbelín Pineda.

Pero Paraguay recuperó la ventaja muy rápido, cuando al minuto 56 marcó de cabeza Damián Bobadilla tras un centro de Julio Enciso, en una jugada en la que Malagón rechazó al centro un disparo previo de Agustín Sández.

La Hormiga González debuta con México

El encuentro ante Paraguay en San Antonio, Texas, marcó el debut de Armando González con la Selección Mexicana. La Hormiga ingresó al minuto 67 en lugar del juvenil Gilberto Mora.

Jesús Gallardo no llegó bien a un centro Kevin Álvarez en el tiempo de compensación, en el que fue el último intento del Tricolor por emparejar los cartones.

EVG