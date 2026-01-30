Pumas golea a Santos con doblete incluido de Jordan Carrillo y debut de Uriel Antuna; Resumen y goles

Pumas goleó a Santos en Ciudad Universitaria en la Jornada 4 del Clausura 2026.

Los Pumas lograron su segundo triunfo en el Clausura 2026 de la Liga MX al golear 4-0 a Santos en el Estadio Olímpico Universitario, encuentro en el que el mediocampista mexicano Jordan Carrillo logró sus primeras dos anotaciones con el equipo auriazul, que sigue invicto en el torneo.

Fue una noche redonda para los felinos desde el primer tiempo en Ciudad Universitaria, pues se fueron al descanso con ventaja de 4-0. En el segundo tiempo debutó Uriel Antuna, el sexto refuerzo de los del Pedregal para este certamen.

¡La ley del ex! Jordan Carrillo hace un golazo, le festeja a Santos y Pumas ya lo gana pic.twitter.com/TP0vAsEPp6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

¡La pelota siempre al 28! Carrasquilla mete riflazo y le dobla las manos a Acevedo 😍😍🤯#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/KXgQsT6wXU — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

Jordan Carrillo aplica la ley del ex en el Pumas vs Santos

El marcador en el Olímpico Universitario se abrió al minuto 12 con un gran remate de cabeza de Jordan Carrillo a centro de Alan Medina. Fue el primer gol del mexicano con los capitalinos, y lo hizo ante el club en el que se formó como futbolista.

El panameño Adalberto Carrasquilla consiguió el 2-0 para los dirigidos por Efraín Juárez al 21′ con un potente disparo de derecha fuera del área a pase de Juninho.

Jordan Carrillo hizo su segundo gol ante su exequipo Santos en el minuto 31, con un tiro raso de derecha a primer poste en un contragolpe.

¡¡Ya es goleada!! Jordan Carrillo hace doblete de locura en apenas 30 minutos 😱🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/5ADWwPF07B — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

¡¡Paren la masacre!! Cae el cuarto en C.U. y es de Alan Medina desde fuera del área 🤯😍🔥#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/5jW4eAbZ81 — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 31, 2026

Alan Medina aumentó la ya aplastante ventaja de Pumas antes del descanso, cuando al 39′ convirtió con un zurdazo por abajo fuera del área, tras ser asistido precisamente por Jordan Carrillo.

Uriel Antuna tiene sus primeros minutos con Pumas

Uriel Antuna debutó con Pumas en el duelo de la Fecha 4 del Clausura 2026 ante Santos, luego de que ingresó a la cancha al minuto 56 en sustitución de Alan Medina.

El extremo derecho llegó a las filas auriazules procedente de Tigres, club en el que solamente marcó un gol en 48 partidos.

La afición de Pumas espera que Uriel Antuna muestre otra cara con los del Pedregal, pues de lo contrario su contratación podría considerarse fallida.

Concachampions, el próximo compromiso de Pumas

Los Pumas volverán a las canchas el próximo martes 3 de febrero, cuando debuten en la nueva edición de la Concachampions.

Los dirigidos por Efraín Juárez comienzan su participación en la justa regional en la cancha del San Diego FC para disputar el encuentro correspondiente a la primera ronda del torneo.

EVG