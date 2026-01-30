Uriel Antuna llega a Pumas con un gol en 48 partidos

Antuna ya posa con la playera de los Pumas en una serie de fotos, ayer.

Los cambios de jugadores en los equipos de la Liga MX siguen dando mucho de qué hablar y aún quedan varios días para que cierre el mercado de fichajes. El equipo que acaba de hacer su contratación bomba son los Pumas de la UNAM y ayer por la noche lo hicieron oficial.

El cuadro de los Universitarios ya tiene entre sus filas a Uriel Antuna. El exjugador de los Tigres aterrizó el miércoles pasado en la Ciudad de México para, de inmediato, ir con su nuevo club y realizarse las pruebas físicas y médicas.

El Dato: Germán Berterame delantero de los Rayados del Monterrey, viajará en las próximas horas a Miami para definir su contrato con el Inter de Lionel Messi.

Antuna es un jugador que no ha podido retomar su nivel, y quedó demostrado mientras militó con los de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues en 48 partidos solamente pudo marcar un gol, por lo que jamás se logró consagrar en el conjunto que ahora dirige Guido Pizarro.

Desde hace varios días se decía que el futbolista ya no entrenaba al parejo de sus compañeros, ya que se estaba cerrando su contratación con los de la UNAM. Pese a que a finales de 2025 era un rumor y posteriormente se cayó la contratación, ahora es toda una realidad y en las próximas horas se hará un anuncio oficial a la espera de que tenga actividad este viernes en su duelo contra el conjunto de los Santos Laguna.

Uriel Antuna se ha caracterizado por ser un futbolista con muchas altas y bajas. Cuando pasaba por su mejor momento en la Selección Mexicana, las Chivas decidieron hacerse de sus servicios, pero jamás logró dar ese salto de calidad con el Rebaño y se hablaba más de sus fiestas fuera de las canchas.

64 partidos tiene Uriel Antuna con la Selección Nacional

Fue vendido al Cruz Azul y se convirtió en un elemento principal para que La Máquina se pudiera volver a coronar en la Liga MX, a tal grado que terminó como líder de goleo con ocho anotaciones.

Su llegada a Tigres de la UANL, sin duda, fue considerada una bomba. Desde su arribo comenzó a generar mucha polémica al asegurar que llegaba al equipo con la mejor afición de México y, por lo mismo, los fans del Cruz Azul terminaron “odiándolo”.

Como ya fue mencionado, en la Sultana del Norte no logró hacer la diferencia y ahora en Pumas inicia una nueva etapa en su carrera en la que desea recuperar su nivel y volver a ganar un llamado a la Selección Mexicana.

Por otra parte, otro de los movimientos más extraños que se hicieron esta semana fue la llegada de Rodrigo Aguirre a los Tigres tras su salida del América. De manera repentina y no triunfar en Coapa, el seleccionado uruguayo se convirtió en nuevo futbolista de los felinos, quienes buscan salida para el delantero argentino Nicolás Ibáñez.

Este movimiento lo realizó el América para poder contratar a Raphael Veiga, del Palmeiras. Los Millonetas no contaban con plazas disponibles de extranjeros y eso provocó que buscaran salida al Búfalo. Recordemos que el charrúa conoce muy bien la ciudad, pues militó con el Monterrey, pero nunca se ganó el cariño de la afición y siempre fue duramente criticado por sus actuaciones.

Aún hay algunos futbolistas que podrían salir del conjunto de la capital, como la Pantera Zúñiga y Víctor Dávila, pues André Jardine desea seguir sumando refuerzos para fortalecer a su equipo y volver a pelear por los primeros lugares de la competencia. El América enfrenta al Necaxa en la J4 y es para destacar que aún no logra ganar en la competencia ni hacer gol.

Otro partido atractivo de la Jornada 4 de la Liga MX es entre el Atlético San Luis y Chivas. El Rebaño busca seguir ganando y mantenerse en la cima del Clausura 2026, pero enfrente tiene a uno de los equipos que mejor juega al futbol en la Liga MX y que siempre se le complica a los poderosos.

La Fecha 4 del Clausura 2026 inicia con el Puebla vs. Toluca y termina con el Querétaro ante el Pachuca. Los Diablos están invictos.

RENDIMIENO POR CLUB ı Foto: Especial