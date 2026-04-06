Isaac del Toro remonta posiciones en arranque de la Vuelta al País Vasco, pero termina lejos del ganador Paul Seixas

Isaac del Toro no pudo quedar en el top 10 en el inicio de la Vuelta al País Vasco.

El ciclista mexicano Isaac del Toro finalizó en el lugar 13 en la etapa inicial de la Vuelta al País Vasco, una prueba contrarreloj en la que el francés Paul Seixas, del equipo Decathlon, consiguió el primer lugar de manera imponente. El de Ensenada remontó varias posiciones y acabó 51 segundos abajo de Seixas, quien marcó el mejor tiempo del día con 17:09 para colocarse líder.

A pesar de que culminó fuera del top 10, Isaac del Toro fue de menos a más durante los 13.9 kilómetros del recorrido, pues conforme avanzó el mismo pudo recortar tiempo y subir posiciones. Cruzó la linea con tiempo de 18:00.11, pese a lo cual acabó arriba de otros favoritos, entre ellos el español Juan Ayuso, quien terminó en el sitio 38.

🚴‍♂️🔥 ¡BUENAS Y MALAS NOTICIAS!



Isaac del Toro 😳



⁰🇪🇸 Debut en la⁰Vuelta al País Vasco



👉 Etapa 1 (contrarreloj)⁰

📍 Lugar 13



⁰😬 Nada mal… pero

⁰💥 Paul Seixas⁰arrasó

😱 Le sacó 51 SEGUNDOS



⁰🤯 ¡Con solo 19 años!

⁰🚀 Escalador + sprinter⁰👉 Futuro del ciclismo pic.twitter.com/QUTobeiHo0 — Quinto Partido (@quintopartidoof) April 6, 2026

El podio en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco lo completaron el francés Kévin Vauquelin (Ineos) y el austriaco Felix Grosschartner (UAE), quienes terminaron a 23 y 27 segundos, de manera respectiva, de Paul Seixas.

Isaac del Toro, a mejorar en la segunda etapa

El mexicano Isaac del Toro intentará recomponer el rumbo este martes 7 de abril, cuando se lleve a cabo la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco, con el principal objetivo de reducir su desventaja ante Paul Seixas.

La segunda etapa del también llamado Itzulia Basque Country 2026 es un recorrido de 164 kilómetros con salida en Pamplona. El mismo termina en la subida a la cueva de Mendukilo.

Isaac del Toro compite en la Vuelta al País Vasco después de haber sido una pieza clave para que el esloveno Tadej Pogacar, su compañero en UAE Team Emirates, consiguiera la victoria en la Milán-San Remo.

¿Cuántos triunfos lleva Isaac del Toro en el 2026?

El mexicano Isaac del Toro ha tenido un gran 2026 hasta el momento. En lo que va del año, el oriundo de Ensenada, Baja California, ha acumula cinco triunfos.

Las victorias más destacadas del ‘Torito’ en lo que va del año fueron en el UAE Tour y en la Tirreno-Adriático, con las cuales se posicionó como uno de los principales líderes del UCI World Tour.

Actualmente, Isaac del Toro se ubica en el segundo lugar del ranking mundial de la UCI, solamente superado por su compañero Tadej Pogacar.

EVG