Cruz Azul no puede contra Querétaro y Pumas logra espectacular remontada ante Bravos; resumen y goles

Cruz Azul solamente obtuvo un punto en su visita a Querétaro en la Jornada 16 de la Liga MX.

El Cruz Azul alargó a nueve su racha de partidos sin ganar en toda clase de competencias al empatar 1-1 en el Estadio Corregidora contra el Querétaro en el arranque de la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX. En liga ya son seis juegos sin triunfos para los dirigidos por Nicolás Larcamón.

La Máquina se puso en ventaja al minuto 9, cuando Jéremy Márquez convirtió con un disparo de derecha en el interior del área tras un pase de cabeza de Willer Ditta en un tiro de esquina.

¡AUTOGOL DE CRUZ AZUL! 😵⚽️



Jeremy Márquez le dio el empate a Querétaro en forma de autogol.



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La siguiente aproximación de los cementeros fue hasta el minuto 25 con un tiro de zurda de Omar Campos a pase de Érik Lira, acción a la que le siguió un intento de Agustín Palavecino.

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Gabriel Fernández tuvo otra ocasión para Cruz Azul al minuto 34 con un remate de cabeza en el centro del área, pero el esférico se fue a un costado de la portería.

El Querétaro tuvo la fortuna de su lado justo antes que concluyera la primera parte, cuando consiguió la igualada con un autogol de Jéremy Márquez, a quien le rebotó en la cabeza el balón tras un centro al área de los visitantes.

Pumas viene de atrás ante Bravos y logra la victoria en CU

Los Pumas se repusieron de un 0-2 ante Bravos al medio tiempo y en la segunda parte convirtieron tres goles para imponerse 4-2 en Ciudad Universitaria.

Francisco Nevárez inauguró la pizarra al minuto 35 para poner adelante a FC Juárez con un disparo raso de derecha fuera del área.

Jairo Torres aumentó la ventaja para los Bravos en la compensación del primer tiempo (46’) con un tiro de derecha en el centro del área a pase de José Luis Rodríguez.

Los Bravos se quedaron con un elemento menos al minuto 55 por la expulsión de Eder López, quien recibió el cartón rojo por una falta sobre Alan Medina.

Pumas se metió al partido al minuto 66 con un penalti anotado por Guillermo ‘Memote’ Martínez, luego de una mano de Jesús Murillo tras un remate de cabeza de Robert Morales.

Solamente cuatro minutos más tarde apareció de nueva cuenta el ’Memote’ Martínez para en esta ocasión abatir a Sebastián Jurado con un remate de cabeza, tras un centro de Jordan Carrillo, para conseguir el 2-2.

El paraguayo Robert Morales marcó el tanto de la remontada de Pumas al minuto 86 con un remate de cabeza en el centro del área. El mediocampista guaraní apareció de nueva cuenta al minuto 98 con un remate de derecha para el definitivo 4-2 de los auriazules.

EVG